TSV Michelbach hakt den Saison-Fehlstart endgültig ab

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Marburg-Biedenkopf. Der TSV Michelbach in der Fußball-Kreisoberliga Nord seinen Fehlstart endgültig abgehakt und mit einem 2:1-Heimsieg gegen die SF/BG Marburg II mit dem bisherigen Tabellenzweiten nach Punkten gleichgezogen. Der FV Wehrda feierte im Kellerduell mit dem VfL Dreihausen einen 4:1-Auswärtssieg. Der SV Emsdorf und der VfL Neustadt trennten sich im Ostkreisduell 1:1.