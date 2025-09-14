 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
Symbolbild © Jens-Peter Kauer
TSV Michelbach hakt den Saison-Fehlstart endgültig ab

Teaser KOL NORD: +++ Fußball-Kreisoberliga: Im Marburger Derby gegen die SF/BG II gelingt dem Team vom Lorch ein später Sieg. Der FV Wehrda hat im Kellerduell beim VfL Dreihausen die Nase vorne +++

Marburg-Biedenkopf. Der TSV Michelbach in der Fußball-Kreisoberliga Nord seinen Fehlstart endgültig abgehakt und mit einem 2:1-Heimsieg gegen die SF/BG Marburg II mit dem bisherigen Tabellenzweiten nach Punkten gleichgezogen. Der FV Wehrda feierte im Kellerduell mit dem VfL Dreihausen einen 4:1-Auswärtssieg. Der SV Emsdorf und der VfL Neustadt trennten sich im Ostkreisduell 1:1.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

