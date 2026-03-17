TSV Merbusch punktet beim Spitzenreiter, FC Büderich torlos

Der TSV Meerbusch hat gegen den Spitzenreiter einen Punkt geholt. – Foto: Hubert Wilschrey

Der TSV Meerbusch hat in der Oberliga Niederrhein beim Tabellenführer Ratingen 04/19 ein 2:2 (0:1) erkämpft und damit eine gute Reaktion auf die jüngste 0:5-Niederlage gegen Hilden gezeigt. Auf dem tiefen, vom Dauerregen aufgeweichten Platz entwickelte sich eine intensive Partie.

Die erste gute Gelegenheit bot sich den Gästen bereits früh. Doch Florian Berisha konnte einen Patzer von Ratingens Torhüter Marvin Gomoluch nicht nutzen. Nur wenige Minuten später hatte Berisha erneut die Führung auf dem Fuß, setzte den Ball jedoch knapp am Pfosten vorbei. Stattdessen gingen die Hausherren in Führung. TSV-Torwart Franz Langhoff parierte zunächst stark gegen Armin Deljkovic, doch im Nachsetzen traf der Ratinger zum 1:0 (29.).

Meerbusch nach der Pause mutiger

Nach der Pause wurde der TSV mutiger. Harumi Goto setzte einen Freistoß aus rund 25 Metern noch knapp über das Tor, ehe der Japaner kurz darauf für den Ausgleich sorgte: Einen Freistoß aus 17 Metern schoss er durch die sich öffnende Mauer zum 1:1 (74.). In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Nach einem Foul an Yasin Bas gab es Elfmeter für den TSV, den Reo Kamiyama zur 2:1-Führung verwandelte (88.).

Doch der Tabellenführer schlug zurück. Zunächst vergaben die Ratinger einen Foulelfmeter, ehe sie in der Nachspielzeit nach einem Handspiel einen weiteren Strafstoß zugesprochen bekamen. Georgios Touloupis traf zum 2:2-Endstand (90.+2). „Das Remis geht in Ordnung. Aber wenn man den Ausgleich so spät per Elfmeter bekommt, weiß man trotzdem nicht, ob man sich über den Punkt freuen oder über den verpassten Sieg ärgern soll“, sagte Interimstrainer Marc Roch.

Keine Tore beim VfB Homberg für den FC Büderich

Der FC Büderich 02 kam beim VfB Homberg zu einem torlosen Unentschieden. „Ich bin zufrieden, dass wir erneut defensiv besser standen“, sagte Trainer Sebastian Siebenbach. Nach einem gegenseitigen Abtasten übernahm Homberg ab der 20. Minute die Kontrolle. Emir Demiri verfehlte aus spitzem Winkel das kurze Eck. Luca Thissen zielte kurz darauf aus 14 Metern knapp über das Tor, auch Tafa Alessio setzte einen Abschluss neben den Pfosten. Die beste Chance der ersten Halbzeit vereitelte FCB-Torwart Robin Offhaus, der kurz vor der Pause einen Freistoß von Demiri aus rund 20 Metern aus dem Winkel faustete.

Kurz nach Wiederbeginn hätte der FCB beinahe selbst die Führung erzielt, doch Giovanni Nkowa traf aus halbrechter Position nur den Pfosten. Wenig später sah Innenverteidiger Linus Ansumana die Gelb-Rote Karte (52.). In Unterzahl geriet Büderich zunehmend unter Druck, doch Offhaus erwies sich als sicherer Rückhalt. Die Gäste schalteten immer wieder gefährlich um und brachten das 0:0 letztlich nach Hause. „Wir haben in Unterzahl mit allem verteidigt, was wir hatten, und sind froh, dass wir den Punkt mitgenommen haben“, sagte Siebenbach.