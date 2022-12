TSV Meerbuschkehrt nach oben zurück Den Fußballern des TSV Meerbusch gelingt ein Arbeitssieg. der FC Büderich mit Remis gegen Amern.

Der TSV Meerbusch hat in der Oberliga Niederrhein dank seines zweiten Siegs in Folge den Sprung zurück in die obere Tabellenhälfte geschafft. In einer zerfahrenen Partie setzte er sich mit 2:1 (1:0) bei den Sportfreunden Hamborn durch und kletterte dadurch in der Tabelle auf Platz acht. „Für uns war es ein großer Schritt, auch wenn der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz weiter nur sechs Punkte beträgt“, sagte Trainer Kevin Kreuzberg.

Auf dem schwer zu bespielenden Rasenplatz in Hamborn entwickelte sich ein wenig ansehnliches Fußballspiel, in dem Torraumszenen Mangelware blieben. Beide Mannschaften standen defensiv recht stabil und neutralisierten sich damit über weite Strecken gegenseitig. Der Führungstreffer in der 31. Minute für den TSV fiel entsprechend aus dem Nichts. Nach einer Hereingabe von Tom Meurer war Harumi Goto per Direktabnahme zur Stelle.

Nachdem die Blau-Gelben eigentlich besser aus der Habzeitkabine gekommen waren, mussten sie in der 55. Minute ebenso überraschend den Ausgleich hinnehmen. Nach einem Foul von Memlan Darwish an der Strafraumgrenze entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß. Diesen verwandelte Tim Golley zum 1:1. In Anschluss ging es sehr hektisch zu, beide Teams rieben sich in Zweikämpfen auf. Trotzdem durfte der TSV am Ende jubeln, weil Torjäger Oguz Ayan in der 82. Minute goldrichtig stand und den 2:1-Endstand markierte. „Es war erneut nicht unsere beste Leistung, aber in der aktuellen Situation zählen nur die Punkte,“, sagte Kreuzberg.

Büderich gibt Vorsprung her