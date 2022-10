TSV Meerbusch zeigt schwächste Saisonleistung Landesliga-Aufsteiger FC Büderich verteidigte seine Tabellenführung.

Der TSV Meerbusch ist am zwölften Spieltag der Oberliga Niederrhein mit 1:4 (0:3) bei der SSVg Velbert unter die Räder gekommen. „Das war unsere bislang schwächste Saisonleistung. Wir haben zu keiner Phase der Partie das abgeliefert, was wir uns vorgenommen hatten“, konstatierte Trainer Kevin Kreuzberg.

So., 09.10.2022, 15:30 Uhr

Nach dem Wechsel nahm Velbert einen Gang heraus, kontrollierte aber weiter die Partie und erhöhte durch Machtemes (57.) auf 4:0. Der TSV hatte zwar mehr Spielanteile, kam aber kaum zu zwingenden Aktionen. Immerhin sorgte Sebastian van Santen (89.), der einen Konter per Volleyabnahme abschloss, noch zum Ehrentreffer.

Seine Mannschaft hätte früh durch Oguz Ayan in Führung gehen können, der Torjäger kam jedoch einen Schritt zu spät. Fast im direkten Gegenzug schlugen die Velberter zu. Nach einer Hereingabe von Max Machtemes bugsierte Lukas van den Bergh die Kugel unglücklich ins eigene Tor (6.). Mit der Führung im Rücken dominierte der Aufstiegsaspirant das Geschehen und sorgte mit einem Doppelschlag (27./31.) für die Vorentscheidung. Erst verwandelte Cellou Diallo einen Strafstoß, ehe Robin Hilger einen Konter zum 3:0 abschloss.

Büderich bleibt ganz oben

Der FC Büderich 02 bleibt in der Landesliga die Mannschaft der Stunde. Der Aufsteiger setzte sich mit 2:1 (1:0) gegen die Holzheimer SG durch und baute damit seine Tabellenführung aus. Nach nur 20 Sekunden sorgte Jan Niklas Kühling mit einem Sonntagsschuss für einen Büdericher Start nach Maß. Nach dem Wechsel bekamen sie die stark ersatzgeschwächten Gastgeber besser in den Griff, verpassten es aber, für die vorzeitige Entscheidung zu sorgen. So mussten sie bis zur 80. Minute warten, ehe Leon Lepper ein Zuspiel von Malek El Chaabi zum 2:0 verwertete.

Bezirksligist TSV Meerbusch II unterlag TuRa Brüggen mit 1:2 (0:1). In der Kreisliga A verlor der OSV Meerbusch das Gipfeltreffen gegen den TSV Bockum mit 2:5 (1:3). Die Tore von Philip Schmelzer (14.) und Lucas Freitag (85.) waren zu wenig. Der SSV Strümp verspielte gegen Hellas Krefeld eine 2:0-Führung durch Florian Kesselhut (32./70.) und spielte nur 2:2. Der TSV III kam beim VfR Fischeln III zu einem 5:5 (4:2). Frauen-Landesligist OSV Meerbusch wandelte einen 0:1-Rückstand beim SV Rosellen in ein 2:1 um.