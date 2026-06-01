TSV Meerbusch wird für Passivität bestraft

Meerbusch verliert gegen den KFC – Foto: Ralph Görtz

Die Gäste aus Krefeld machten von Beginn an deutlich, dass sie ihre letzte theoretische Chance im Aufstiegsrennen wahren wollten. Bereits in der ersten Minute wurde es gefährlich, als Alexander Lipinski TSV-Keeper Franz Langhoff umkurvte, den Ball anschließend aber nicht mehr aufs Tor bringen konnte. Wenig später verfehlte Adam Tolba mit einem Schuss aus etwa 17 Metern knapp das Ziel. Der TSV tat sich dagegen schwer ins Spiel zu finden. Viele einfache Ballverluste und eine insgesamt sehr passive Herangehensweise ermöglichten dem KFC früh die Kontrolle über die Partie. „Wir haben in der ersten Halbzeit fast schon ängstlich gespielt. In vielen Situationen haben wir die Bälle ohne Druck leichtfertig hergeschenkt“, sagte Interimstrainer Marc Roch.

Folgerichtig gingen die Uerdinger auch in Führung. Nach einem Eckball kam Tolba zum Abschluss, sein Schuss wurde unhaltbar abgefälscht und schlug zum 1:0 ein (22.). Der TSV wirkte auch danach nicht wirklich im Spiel, kam aber dennoch überraschend zum Ausgleich. Dave Fotso Youmssi verlor im Mittelfeld den Ball, Ilyas Vöpel schaltete schnell und vollendete zum 1:1 (30.). Lange hielt die Freude jedoch nicht. Nach einem Ballverlust im eigenen Aufbau lief Lipinski allein auf das Tor zu. Langhoff konnte die Situation nur mit einem Foul stoppen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Tolba zum 2:1 für die Gäste (33.). Nur wenige Minuten später bot sich dem KFC die große Chance zur Vorentscheidung, doch Langhoff parierte einen Handelfmeter von Yasin-Cemal Kaya stark (37.) und hielt seine Mannschaft damit im Spiel.

Nach dem Seitenwechsel traten die Meerbuscher mutiger auf und suchten häufiger den Weg nach vorne, erspielten sie sich allerdings nur wenige zwingende Torchancen. Der KFC blieb dagegen gefährlich und kam mehrfach aussichtsreich vor das Tor der Gastgeber, scheiterte aber immer wieder an Langhoff. In der Schlussphase wurde die Partie noch einmal hektisch. TSV-Kapitän Daniel Hoff sah nach einem zu harten Einsteigen gegen KFC-Keeper Jonas Holzum die Rote Karte. „Die zweite Halbzeit war deutlich besser als die erste. Insgesamt war der Sieg für Uerdingen aber total verdient“, sagte Roch.