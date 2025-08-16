TSV Meerbusch will zum Start gleich ein Ausrufezeichen setzen

Die vergangenen Wochen waren für den TSV-Trainer nicht einfach. „Wenn man einen rundherum neuen Kader hat, braucht es Zeit, bis die Spieler zueinanderfinden. Dennoch habe ich in der Vorbereitung viele gute Dinge gesehen.“ Vor allem die Defensivarbeit gefiel dem Trainer: Im letzten Test am Mittwochabend gegen Drittligist RW Essen (0:5) hielt sein Team mehr als 60 Minuten stark dagegen. Vier der fünf Gegentreffer fielen erst in der Schlussphase. Inhaltlich sieht Winkens die Basis gelegt. „Wir können vorne zustellen, uns aber auch ins Mittelfeld zurückziehen. Die Variabilität ist da.“ Verbesserungspotenzial gebe es in Sachen Konzentration und beim Spiel nach vorne. „Wir haben zu viele einfache Gegentore kassiert. Nach vorn fehlt noch etwas die Abstimmung“, moniert der Trainer.

Die Saisonziele formuliert Winkens bewusst vorsichtig: „Die Top sieben sind für mich mit Schonnebeck, Homberg, Ratingen, SW Essen, Uerdingen, Baumberg und St. Tönis gesetzt. Dahinter ist vieles ausgeglichen.“ Wenn alle an Bord seien, könne man über die obere Tabellenhälfte sprechen. Für seine Mannschaft gehe es aber erst einmal darum, schnell 40 Punkte zu holen, um gar nicht erst mit dem Thema Abstiegskampf in Berührung zu kommen. „Gerade eine junge Mannschaft braucht am Anfang Erfolgserlebnisse“, sagt Winkens.

Verletzungssorgen plagen den Trainer

Sorgen bereite ihm die aktuelle Verletztenliste: Mattia Majetic steigt erst in Kürze ins Mannschaftstraining ein, Jacob Ballah muss noch wochenlang pausieren, Florian Berisha fehlt auf unbestimmte Zeit, Ilyas Vöpel und Daniel Däschner drohen, erkrankt auszufallen. Doch gibt es auch positive Nachrichten: Enes Tekin stand gegen Essen wieder auf dem Platz. „Er ist robust, haut sich rein. Das tut uns gut“, sagt Winkens.

Zudem ist Harding Beira nun spielberechtigt. „Er ist ein sehr guter Fußballspieler, der uns helfen wird.“ Leonel Kadiata wirkte gegen Essen zwar mit, hat aber weiterhin Probleme mit der entzündeten Achillessehne. „Wir versuchen, das jetzt noch besser in den Griff zu bekommen. Leo ist im Abwehrzentrum ein wichtiger Spieler für uns“, sagt Winkens.

Dass sein Team zum Auftakt gleich gegen einen dicken Brocken ran muss, sieht der TSV-Trainer positiv: „So weiß man direkt, wo man steht.“