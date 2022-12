TSV Meerbusch will sich endgültig vom Tabellenkeller absetzen Der FC Büderich will seine Bilanz noch einmal aufpolieren.

Sowohl für Oberligist TSV Meerbusch als auch für Landesligist FC Büderich 02 stehen am Wochenende Spiele mit enormer Tragweite an. Sein letztes Hinrundenspiel in der Oberliga Niederrhein am Sonntag (14.15 Uhr) bei den Sportfreunden Hamborn ist für den TSV Meerbusch absolut richtungsweisend. Mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten könnten die Meerbusch sich endgültig von den unteren Tabellenregionen absetzen, und den Blick für den Rest der Saison wieder nach oben richten. „Es ist ohne Frage ein Sechs-Punkte-Spiel, das wir unbedingt für uns entscheiden wollen“, betont Trainer Kevin Kreuzberg vor der Begegnung.

Mit dem 3:2-Sieg den gegen FC Kray machte seine Mannschaft am vergangenen Wochenende den ersten wichtigen Schritt in diese Richtung, der zweite soll nun morgen folgen. Die Leistung gegen den Vorletzten ließ jedoch stellenweise zu wünschen übrig, wie auch Kreuzberg betont: „Wenn wir defensiv erneut so fahrig auftreten, werden wir gegen Hamborn Probleme kriegen. Wir müssen es schaffen, auch in den Phasen, in den der Gegner mal Oberwasser hat, aufmerksamer zu verteidigen.“

Büderich zuletzt nicht in bester Verfassung

Zum Jahresabschluss der Landesliga steigt am Sonntag um 15.30 Uhr am Eisenbrand das Gipfeltreffen zwischen Spitzenreiter FC Büderich 02 und den zweitplatzierten VSF Amern. „Mit einem Sieg könnten wir das i-Tüpfelchen auf ein ohnehin schon phänomenales Jahr setzen und uns gleichzeitig ein schönes Polster für die letzten zehn Saisonspiele verschaffen“, sagt Trainer Denis Hauswald. Allerdings befindet sich seine Mannschaft gerade nicht in ihrer besten Verfassung und holte aus den zurückliegenden vier Spielen nur vier Zähler. „Momentan sind wir in einer Phase, in der vieles gegen uns läuft. Aber so etwas passiert im Laufe der Saison einmal. Wir dürfen uns davon nicht verrückt machen lassen und müssen uns mit allen Mitteln dagegen wehren“, fordert Hauswald von seiner Mannschaft. Während Max Bauermeister, Leon Lepper und womöglich auch Marvin Commodore wieder in die Mannschaft zurückkehren, wird Orkun Akbaba wegen einer Gelbsperre fehlen.

Bezirksligist TSV Meerbusch II tritt in seinem letzten Spiel des Jahres am Samstag um 17 Uhr beim ASV Süchteln II an. Zum Abschluss der Hinrunde in der Kreisliga A gastiert der OSV Meerbusch am Sonntag um 15.15 Uhr bei Rhenania Hinsbeck, der SSV Strümp um 13 Uhr bei Union Nettetal II und der TSV Meerbusch III um 14.30 Uhr bei Marathon Krefeld.