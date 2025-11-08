TSV Meerbusch will schnell wieder in die Spur finden

Nach dem ernüchternden 0:2 in Baumberg möchte der TSV Meerbusch am Samstag (14 Uhr, Lanker Sportplatz) gegen den SV Sonsbeck sofort wieder in die Spur finden. In der Oberliga Niederrhein rangieren die Blau-Gelben derzeit mit 17 Zählern auf Platz neun. „Wir wollen die 20-Punkte-Marke knacken – das wäre eine starke Zwischenbilanz. Dann könnten wir die letzten vier Spiele vor der Winterpause wesentlich beruhigter angehen“, unterstreicht Trainer Marcel Winkens.

Beim Personal bleibt die Lage angespannt. Zu den ohnehin zahlreichen Ausfällen gesellt sich nun auch Matta Majetic, der sich am vergangenen Wochenende die Hand gebrochen hat. Kapitän Daniel Hoff blieb dagegen von Schlimmerem verschont. Der zunächst befürchtete Jochbeinbruch bestätigte sich nicht, er kann trotz der Blessur am Auge spielen. Zudem kehrt Leonel Kadiata in den Kader zurück. „Wir haben weiterhin nicht viele Optionen, versuchen aber, das Beste aus der Situation zu machen“, so Winkens.

Die Gäste, die mit 15 Punkten auf Rang 13 stehen, waren stark in die Saison gestartet, haben zuletzt aber einen deutlichen Negativlauf erwischt. Vier Niederlagen in Serie und das jüngste 1:1 gegen Schlusslicht Kleve dokumentieren den Abwärtstrend. „Wir wissen, dass so ein Spiel trotzdem kein Selbstläufer wird“, warnt Winkens. „In dieser Liga gibt es keine einfachen Gegner. Wenn man nur ein paar Prozent nachlässt, wird man sofort bestraft. Das haben wir in Baumberg selbst erlebt.“ Angesichts der Tabellenkonstellation wäre für sein Team ein Heimsieg gegen Sonsbeck doppelt wichtig. „Wenn wir unsere Intensität wieder auf den Platz bringen, können wir das schaffen“, sagt Winkens.

Eine der schwierigsten Aufgaben der Saison wartet derweil auf den FC Büderich 02: Am Sonntag (15 Uhr) gastiert er bei der SpVg Schonnebeck. Die Essener sind derzeit die Mannschaft der Stunde. Vier Siege in Serie, darunter ein 6:0 gegen Sonsbeck und ein 4:1 gegen Biemenhorst, haben sie auf Rang zwei katapultiert. „Trotz ihres großen personellen Umbruchs im Sommer haben sie sich schnell stabilisiert. Das spricht für die gute Arbeit des Trainerteams“, sagt Trainer Sebastian Siebenbach.

Der FCB selbst steht mit 16 Zählern auf Platz elf und will nach nur einem Punkt aus den zurückliegenden beiden Partien wieder etwas Zählbares mitnehmen. „Wir wissen, dass es in Schonnebeck unglaublich schwer wird. Aber wir wollen uns besser präsentieren als zuletzt in Ratingen“, so Siebenbach. „Die Mannschaft hat grundsätzlich eine gute Verfassung, auch wenn die letzten Ergebnisse nicht zufriedenstellend waren.“ Personell bleibt die Lage solide, auch wenn der langfristige Ausfall von Philipp Baum schmerzt. Der Abwehrspieler zog sich einen Schlüsselbeinbruch zu und wird Büderich bis zur Winterpause fehlen.