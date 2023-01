Der TSV Meerbusch ist im Nachholspiel gegen Ratingen gefordert. – Foto: Patrik Otte

TSV Meerbusch will schnell für Planungssicherheit sorgen Der Fußball-Oberligist TSV Meerbusch startet am Sonntag (15 Uhr) bei Ratingen 04/19 in die Rückrunde.

Die Winterpause in der Oberliga Niederrhein ist vorbei. Nur sechs Wochen nach dem letzten Hinrundenspiel (2:1 in Hamborn) startet der TSV Meerbusch am Sonntag um 15 Uhr bei Ratingen 04/19 in die zweite Saisonhälfte. „Wir möchten die Dinge, die wir bislang gut gemacht haben, bestätigen. Zudem wollen wir stabiler spielen und weniger Gegentore kassieren,“ sagt Trainer Kevin Kreuzberg und ergänzt: „Wenn wir am Ende in der Region auskommen, in der wir momentan stehen, können wir zufrieden sein.“ Als Tabellenachter haben die Blau-Gelben derzeit sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. „Höchste Priorität hat für uns, den Abstand nach unten so schnell wie möglich zu vergrößern, um so früh wie möglich Planungssicherheit für die kommenden Saison zu erhalten“, sagt Kreuzberg weiter.

Die Vorbereitung auf die Rückserie verlief holprig. Aufgrund zahlreicher krankheits- und verletzungsbedingter Ausfälle konnte der TSV-Coach nur selten sein gesamtes Team um sich versammeln. „Wir haben trotzdem viel an unserem Defensivverhalten gearbeitet. Dahingehend haben wir auch einen großen Schritt nach vorne gemacht“, berichtet Kreuzberg. In den Testspielergebnissen spiegelte sich das jedoch nur bedingt wider. Dem 1:1 zum Auftakt bei Regionalligist SV Straelen ließen die Meerbuscher ein 2:2 gegen Bezirksligist VfL Jüchen-Garzweiler und ein 2:3 gegen Mittelrheinligist Borussia Freialdenhoven folgen. Bei der Generalprobe vor dem Rückrundenstart setzte es ein 1:6 gegen Regionalligist 1. FC Bocholt. „Die Resultate lesen sich etwas zu negativ. Unsere Leistungen waren überwiegend ordentlich“, betont Kreuzberg. Nur wenig Veränderung im Kader Personell hat es in der Winterpause kleine Veränderungen bei den Blau-Gelben gegeben. Dem Verein den Rücken gekehrt haben Tim Nehrbauer (Holzheimer SG) und Marc Belasky (Ziel unbekannt). Vom kommenden Gegner zum TSV gewechselt ist hingegen Leonard Bajraktari. Der 21-Jährige hatte in der Hinrunde 14 Spiele für Ratingen bestritten, allerdings nur fünf von Beginn an.