TSV Meerbusch will die letzten Zweifel beseitigen

Mit dem jüngsten 5:1-Sieg bei Schlusslicht TVD Velbert hat der TSV Meerbusch in der Oberliga Niederrhein die Türe zum Klassenerhalt ganz weit aufgestoßen. Im Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr gegen den SV Biemenhorst möchte er nun die letzten Zweifel beseitigen.

Der kleine Auswärtstrend ist auch damit zu erklären, dass die Blau-Gelben seit einer Weile kaum Ausfälle zu beklagen haben. Für das Spiel am Sonntag wackelt einzig der angeschlagene Keeper Kevin Bartschies, ansonsten sind alle Mann an Bord. „Es ist etwas ganz Anderes, wenn man auch auf der Bank Spieler mit hoher Qualität hat“, sagt Sisic.

Der FC Büderich 02 könnte am Freitagabend ab 19.30 Uhr im Auswärtsspiel bei der SSVg Velbert entscheidend in den Aufstiegskampf eingreifen. Die Gastgeber liegen derzeit auf Rang zwei, mit drei Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Schonnebeck. „Wir werden die bestmögliche Mannschaft aufbieten, damit uns niemand nachsagen kann, dass wir in irgendeiner Form den Wettbewerb verzerrt haben“, betont Trainer Sebastian Siebenbach.

Für ihn sei das Spiel ohnehin eines der Saison-Highlights. „Unter Flutlicht im Stadion eines Clubs anzutreten, der im Vorjahr noch in der Regionalliga war, ist für uns als kleiner Verein immer noch etwas Besonderes“, sagt Siebenbach. Nach dem jüngsten 4:2-Sieg gegen den SV Sonsbeck ist dem FCB der siebte Platz in der Abschlusstabelle kaum noch zu nehmen. Siebenbach schielt aber auch noch nach oben: „Wenn wir aus den letzten vier Spielen neun Punkte holen, ist womöglich sogar Rang sechs noch drin.“

In der Bezirksliga gastiert der OSV Meerbusch am Sonntag um 15.30 Uhr beim SV Uedesheim, der TSV Meerbusch II tritt am Samstag um 20 Uhr bei der SpVgg. Odenkirchen. A-Kreisligist SSV Strümp empfängt am Sonntag um 15.30 Uhr den TSV Bockum II. Die OSV-Damen treten um 11 Uhr in der Landesliga gegen Mettmann-Sport an.