TSV Meerbusch: Welche Aktion Marc Roch als „grob fahrlässig“ bewertet

Das ist Marc Roch. – Foto: TSV Meerbusch

Der FC Büderich 02 hat beim Aufstiegsaspiranten VfB Hilden mit 1:2 (0:1) verloren und damit einen möglichen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt knapp verpasst. „Es ist sehr bitter, dass wir für eine starke Leistung nicht belohnt worden sind“, sagte Trainer Sebastian Siebenbach. Sein Team startete gut und erspielte sich früh eine große Chance zur Führung.

Nach dem Seitenwechsel übernahm der FCB zunehmend die Kontrolle. Den verdienten Ausgleich erzielte Jan Niklas Kühling, der einen Foulelfmeter sicher verwandelte (74.). Doch in der Schlussphase schlug das Pendel gegen die Büdericher aus. Nils Gatzke traf mit Unterstützung des Innenpfostens zum 2:1 für Hilden (83.). „In der zweiten Halbzeit haben wir mit hoher Intensität agiert und defensiv kaum noch etwas zugelassen. Umso ärgerlicher, dass hinten heraus so ein Ball ins Tor trudelt“, bilanzierte Siebenbach.

Oliver Dessau scheiterte aber am Hildener Schlussmann Yannic Lenze. Stattdessen traf auf der Gegenseite Etienne Feese nach 22 Minuten zum 1:0 für den Favoriten. „In dieser Phase haben wir ein wenig die Struktur verloren“, sagte Siebenbach. Der Tabellenzweite, der nun eine Serie von zehn Siegen in Folge aufweist, hätte kurz vor der Pause erhöhen können, doch Mohammed Cissé kam frei stehend nicht an Torwart Robin Offhaus vorbei.

Auch Rückschlag für den TSV Meerbusch

Trotz einer engagierten Leistung kassierte der TSV Meerbusch die dritte Niederlage aus den vergangenen vier Spielen. Beim SC St. Tönis unterlagen die Blau-Gelben mit 2:4 (2:2) und rutschten auf Rang sieben ab. „Das ist ein Spiel, das man nicht verlieren muss. Das hätte nach Torchancen genauso gut 5:5 ausgehen können“, sagte Interimstrainer Marc Roch.

Tatsächlich startete seine Elf ordentlich, geriet aber nach einem Patzer von Franz Langhoff in Rückstand. Morten Heffungs nutzte den Ballverlust des Torwarts zum 1:0 (23.). Der TSV zeigte sich davon unbeeindruckt und glich nach einer Ecke durch Noah van Lent aus (30.). Kurz vor der Pause drehte Florian Berisha die Partie mit einem Schuss ins lange Eck (43.), nur 100 Sekunden später stellte Julian Suaterna-Florez jedoch wieder auf 2:2 (45.).

Direkt nach Wiederbeginn verschliefen die Gäste die Anfangsphase und wurden dafür bestraft. Heffungs traf mit einem sehenswerten Heber zum 3:2 (51.). In der Folge übernahm der TSV zwar die Spielkontrolle, verpasste aber mehrfach den möglichen Ausgleich. „Wir haben vier hochkarätige Tormöglichkeiten nicht genutzt. Das war grob fahrlässig“, ärgerte sich Roch.

Für die endgültige Entscheidung sorgte erneut Heffungs, der in der 70. Minute zum 4:2-Endstand traf. „Wir können gegen die Top-Teams mithalten“, betonte Roch, schob aber hinterher: „Um auch etwas Zählbares zu holen, muss man eben auch mal mehr Tore schießen.“