TSV Meerbusch verpflichtet zwei weitere Hochkaräter

Aufgrund eines zu Saisonbeginn erlittenen Teilrisses des Syndesmosebands brauchte Ramm in Wegberg zunächst Anlaufzeit und blieb mit sechs Toren und vier Vorlagen ein wenig hinter den Erwartungen zurück. „Zum Ende der Saison ist er dort aber wieder aufgeblüht – deshalb bin ich sicher, dass er bei uns wieder an seine alten Qualitäten anknüpfen wird“, sagt Winkens.

In der Saison 2019/20 spielte Ramm ein Jahr für die U19 des TSV (16 Niederrheinliga-Spiele, 9 Tore). Seine ersten vier Jahre im Seniorenbereich verbrachte er beim Landesligisten SC Kapellen. In der Spielzeit 2023/24 erzielte der Deutsch-Spanier 31 Tore und bereitete 17 weitere vor und wechselte daraufhin nach Wegberg. „Ich laufe gerne mit hohem Tempo auf meine Gegenspieler zu und weiche oft auf die Flügel aus, um den besser postierten Mitspieler zu bedienen. Außerdem schieße ich gerne aus der zweiten Reihe“, beschreibt der 24-Jährige seine Spielweise.

Enge Bindung zum neuen Trainer

David Oliveira (25) lief in der Saison 2018/19 in seinem letzten A-Jugend-Jahr für den TSV auf (22 Niederrheinligaspiele, 3 Tore). In den darauffolgenden sechs Saisons spielte er für Jüchen – stets unter Winkens. Gemeinsam gelang der Aufstieg von der Bezirks- in die Landesliga. „Wir haben durch die vielen gemeinsamen Jahre eine enge Bindung“, sagt Winkens.

In den beiden vergangenen Spielzeiten war Oliveira eine feste Größe und kam in 60 Landesliga-Einsätzen auf acht Tore und 14 Assists. „David wird mit seiner hohen Geschwindigkeit die linke Angriffsseite beleben. Er ist ein sehr guter Vorbereiter, der beim eigenen Abschluss aber noch gefährlicher werden kann“, sagt Winkens. Der Deutsch-Portugiese lebt seit längerer Zeit in Strümp und wird künftig zu den TSV-Spielern mit der kürzesten Anfahrt zählen. „Es ist ein schöner Nebeneffekt, dass mit David ein weiterer echter Meerbuscher in unseren Reihen steht“, so Winkens.