Gegen Hilden holte der TSV Meerbusch ein 2:2. – Foto: Patrik Otte

TSV Meerbusch verpasst trotz Überzahl Heimsieg Oberliga Niederrhein: Das 2:2 gegen Hilden ist sicher kein schlechtes Ergebnis, doch es hilft nur begrenzt weiter.

Der TSV Meerbusch tritt in der Oberliga Niederrhein weiter auf der Stelle. In einem turbulenten Heimspiel trennte er sich mit 2:2 (0:1) vom VfB Hilden und blieb somit zum fünften Mal in Folge sieglos. „Ein Punkt gegen ein Top-Team zu holen, ist nicht so schlecht. Er hilft uns aber nicht, in der Tabelle voranzukommen“, sagte Trainer Kevin Kreuzberg.

Nach gutem Beginn verloren die Meerbuscher mehr und mehr die Spielkontrolle. Hilden kam zu mehreren Gelegenheiten, von denen es eine zur Führung nutzte. Isaak Kang setzte sich auf der linken Seite durch und schloss ab. TSV-Keeper Marvin Oberhoff wehrte den Schuss zur Seite ab, Talha Semir schob den Abpraller ins lange Eck (34.). „Mit der ersten Halbzeit war ich nicht zufrieden. Wir hätten uns nicht beschweren können, wenn wir höher in Rückstand geraten wären“, sagte Kreuzberg. Nach dem Wechsel steigerten sich die Blau-Gelben, die ab der 64. Minute in Überzahl agierten. Nach einem langen Pass wurde Harumi Goto kurz vor dem Sechzehner gelegt. Len Heinson sah für die Notbremse die Rote Karte. Zudem setzte Dennis Dowidat den fälligen Freistoß zum 1:1 in den linken Winkel. Statt das Momentum zu nutzen, lief der TSV zehn Minuten später in einen Konter. Gianluca Bühring lief über den halben Platz und bediente Isaak Kang, der Oberhoff aus zehn Metern keine Abwehrchance ließ. „Dieses Gegentor mit einem Mann mehr auf dem Platz zu kassieren, darf uns nicht passieren. Wir hatten zuvor klare Abläufe besprochen, an die sich meine Jungs in dieser Szene nicht gehalten haben“, ärgerte sich Kreuzberg. Zumindest zeigte sein Team im Anschluss Moral und schlug sechs Minuten vor Schluss zurück. Nach einer Flanke von Leon Kempkens köpfte Oguz Ayan aus fünf Metern zum erneuten Ausgleich ein. In der wilden Schlussphase hätte der TSV-Torjäger sogar noch für das 3:2 sorgen können, als er freistehend am stark reagierenden Hildener Torwart Yannic Lenze scheiterte. „Rein von den Chancen wäre ein Sieg nicht unverdient gewesen. Im Spiel gegen den Ball waren wir aber nicht gut genug“, befand Kreuzberg.