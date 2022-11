TSV Meerbusch verpasst Pokal-Überraschung deutlich Der TSV Meerbusch unterlag Regionalligist Bocholt mit 1:5. Am Sonntag geht es in Monheim weiter.

Der TSV Meerbusch hat einen Überraschungscoup deutlich verpasst. Im Viertelfinale des Niederrheinpokals unterlag er Regionalligist 1. FC Bocholt mit 1:5 (0:4). „Das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung. Unser Gegner war klar besser, allerdings haben wir es ihm auch viel zu leicht gemacht“, sagte Trainer Kevin Kreuzberg.

Die Idee der Meerbuscher, die Partie auf den kleineren Kunstrasenplatz in Bösinghoven zu verlegen, weil es dort womöglich einfacher sein könnte, die Räume eng zu machen, machte sich nur in der ersten Viertelstunde bezahlt. Die Gäste diktierten das Geschehen, fanden aber kaum Lücken. In der 19. Minute bekam Tom Meurer den Ball im Strafraum unglücklich an die Hand. Den fälligen Strafstoß nutzte Marcel Platzek zur 1:0-Führung für die Gäste. Nur 100 Sekunden später erhöhte Florian Abel auf 2:0 (21.). Der Klassenunterschied machte sich nun bemerkbar. Der Viertligist ließ Ball und Gegner laufen und sorgte durch Platzek (32.) für die Vorentscheidung. Den endgültigen K.o. setzte es drei Minuten später, als Memlan Darwish nach einer Notbremse mit Rot vom Platz gestellt wurde. Als Marc Beckert (40.) kurz darauf das 4:0 nachlegte, schien sich ein Debakel für den TSV anzubahnen.

Im zweiten Durchgang nahmen die Gäste jedoch zwei Gänge heraus. Meerbusch kam durch Oguz Ayan (84.) sogar noch zum Ehrentreffer, ehe auf der Gegenseite Max Mahn (90.+1) den 5:1-Endstand markierte. „Wenn man gegen so einen starken Gegner eine Chance haben möchte, darf man sich defensiv nicht so viele Fehler erlauben“, sagte Kreuzberg. Lange beschäftigen können sich die Blau-Gelben mit dem Pokal-Aus nicht, denn bereits am Sonntag um 15 Uhr geht es in der Oberliga Niederrhein beim 1. FC Monheim weiter. „Wie wir gegen Bocholt aufgetreten sind, war nicht gut. Es geht am Sonntag darum, die einfachen Dinge wieder richtig zu machen und über 90 Minuten konzentriert zu arbeiten“, fordert Kreuzberg.

Im letzten Hinrundenspiel der Landesliga gastiert Spitzenreiter FC Büderich 02 am Sonntag um 14 Uhr beim SC West, der zuletzt mächtig in Fahrt kam und sich mit sechs Siegen in Folge auf Rang fünf vorarbeitete. „Das wird eine richtig harte Nuss für uns“, prognostiziert Trainer Denis Hauswald, dessen Team angesichts von sieben Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Amern die Herbstmeisterschaft bereits sicher hat.

Bezirksligist TSV Meerbusch II empfängt am Sonntag um 15 Uhr Tabellennachbar SC Schiefbahn. In der Kreisliga A steigt am Sonntag um 15.30 Uhr das Lokalderby zwischen dem SSV Strümp und dem OSV Meerbusch, zu dem alle Zuschauer freien Eintritt haben. Schon um 12.30 Uhr ist der TSV Meerbusch III beim VfL Willich II zu Gast. Frauen-Landesligist OSV Meerbusch schließt das Jahr am Freitag um 19.30 bei Kellerkind Viktoria Anrath ab.