TSV Meerbusch verliert unglücklich, FC Büderich geht unter

Auf der Gegenseite zeigte TSV-Keeper Franz Langhoff seine Klasse, als er einen Distanzknaller von Yasin Kaya aus dem Winkel fischte. Dann jedoch der Dämpfer: Yassin Benktib ließ zwei TSV-Verteidiger stehen und schob aus zwölf Metern flach rechts ein (29.). „Wir sind nur zurückgetrabt – das darf so nicht passieren“, monierte Winkens. TSV Meerbusch schlägt zurück

Nach der Pause schlug sein Team zurück. Berisha nutzte ein perfektes Zuspiel von Ramm zum verdienten Ausgleich (52.). Doch statt die Kontrolle zu übernehmen, kassierten die Blau-Gelben vor rund 1500 Zuschauern nur sieben Minuten später erneut einen Rückschlag. Noel Reck traf nach einer Hereingabe von der linken Seite zum 2:1 für den KFC. „Auch bei diesem Gegentor haben wir uns extrem schlecht angestellt“, so Winkens.

Trotz großer Moral reichte es für seine Mannen am Ende nicht mehr zum Remis. Die größte Gelegenheit vergab Ramm, der den Ball freistehend über das Tor jagte: „Es ist ärgerlich, vor dieser tollen Kulisse nichts Zählbares errungen zu haben. Einen Punkt hätten wir verdient gehabt“, bilanzierte Winkens.

Büderich schon zur Pause fast ohne Chance

Der Fußball-Club Büderich 02 ging gegen den VfL Jüchen-Garzweiler mit 1:5 (0:3) unter. „Es war eine hochverdiente Niederlage. Was Mentalität und Körpersprache angeht, war das eine unserer schwächsten Saisonleistungen“, betonte FCB-Trainer Sebastian Siebenbach.

Von Beginn an legten die Gäste eine große Konsequenz an den Tag, der Büderich nichts entgegenzusetzen hatte. Nach einer Viertelstunde eröffnete Vincent Zajaczkowski den Torreigen, Nils Friebe erhöhte per Kopf nach starker Kombination auf 0:2 (21.). „Wir haben einfach schlecht verteidigt, gerade in der letzten Linie. Unser Gegner war deutlich griffiger“, kritisierte Siebenbach. Spätestens mit dem verwandelten Elfmeter von Sebastian Wilms zum 0:3 (39.) war die Partie vorentschieden.

Drei Wechsel zur Pause sollten bei den Hausherren neue Impulse bringen, doch nur vier Minuten nach Wiederbeginn traf Yuta Inoue zum 0:4. Erst danach fand der FCB etwas besser ins Spiel. Kevin Weggen legte auf Ibrahim Kanat ab, der den Ehrentreffer markierte (66.). Nur 100 Sekunden später stellte Matteo Matz den 5:1-Endstand her. „Wir müssen uns deutlich steigern, sonst wird es schwer, in der Oberliga zu bestehen“, sagte Siebenbach.