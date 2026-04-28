TSV Meerbusch verliert Heimspiel gegen Baumberg

Von Beginn an fanden die Hausherren nur schleppend in die Partie. Bereits nach elf Minuten hatten die Baumberger die erste große Chance, als ein Schuss von Milan Burovac am Pfosten landete. In der 33. Minute folgte die Führung für die Gäste. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld wurde Robin Hömig nicht gestört und überlistete TSV-Keeper Franz Langhoff mit einem Heber.

„In der ersten Halbzeit hatten wir keinen einzigen Torschuss, waren zu langsam, hatten keine gute Zweikampfführung und nicht genug Laufbereitschaft“, kritisierte Roch. „Das war in allen Bereichen ungenügend.“

Auch nach der Pause änderte sich das Bild kaum. Zwar kamen die Meerbuscher etwas besser ins Spiel, doch es fehlte weiterhin an Durchschlagskraft. Die einzige echte Gelegenheit vergab Reo Kamiyama, der frei vor dem Tor den Ausgleich verpasste.

Baumberg blieb gefährlicher. Mehrfach rettete TSV-Keeper Franz Langhoff sein Team vor einer höheren Niederlage. „Wenn man das ganze Spiel sieht, geht das Ergebnis in Ordnung. Das war von uns viel zu wenig“, so Roch.

OSV Meerbusch gibt zwei Punkte ab

Der Osterather Sportverein Meerbusch gerät im Kampf um den Landesliga-Aufstieg ins Wanken. Gegen den SC Tönis II reichte es nur zu einem 2:2 (1:1). Nach dem zweiten Remis in Folge schmolz der Vorsprung auf Verfolger Sportfreunde Neuwerk auf fünf Punkte. Den 0:1-Rückstand durch Nick Armbrüster (34.) drehten Timo Kaufmann (53.) und Frederic Klausner (78.). Doch Yigit Siyak traf in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 2:2 und raubte dem OSV zwei Punkte. Am Sonntag um 15.30 Uhr gastiert der OSV beim Tabellendritten TuRa Brüggen.

Kommt Sieg des TSV II zu spät?

Der TSV Meerbusch II sendete im Abstiegskampf der Parallelgruppe ein Lebenszeichen. Durch das 4:3 bei Bayer Dormagen verkürzte das Schlusslicht den Rückstand auf den Relegationsplatz auf sieben Punkte. Die Gäste führten durch Mohamed Dbouki (1./17.) und Enno Werling (57.) bereits mit 3:1. Die Hausherren kamen spät zurück, ehe Eric Schulz in der Nachspielzeit (90.+8) den Siegtreffer erzielte. Am Sonntag um 15.30 Uhr empfängt der TSV II den MSV Düsseldorf.

In der Kreisliga A rutschte der SSV Strümp durch ein 0:2 gegen den VfL Willich auf Rang zehn ab. Am Sonntag um 15.30 Uhr treten die Rot-Weißen bei Rhenania Hinsbeck an.

Die OSV-Frauen mussten sich dem Bezirksliga-Spitzenreiter FC Neukirchen-Vluyn mit 0:2 geschlagen geben, bleiben aber Dritter. Am Sonntag um 13 Uhr treffen sie auf TuRa Brüggen.