TSV Meerbusch unterliegt beim Tabellenführer

Sein Team hätte in der Anfangsphase in Führung gehen müssen, Vincent Boldt scheiterte gleich zweimal frei stehend am gegnerischen Keeper. Die Hausherren nutzten hingegen ihre ersten beiden Chancen eiskalt. Arne Wessels (15./25.) markierte erst die Führung und legte zehn Minuten später den zweiten Treffer nach. Die Gäste zeigten sich nicht geschockt, konnten aber auch ihre nächsten beiden Gelegenheiten nicht nutzen. Yassin Benktib scheiterte aus 20 Metern an der Latte, ein Kopfball von Oktay Soytürk wurde von der Linie gekratzt.

Den Start in die zweite Hälfte verschlief der TSV und geriet durch das dritte Tor von Wessels mit 0:3 ins Hintertreffen (51.). Die Blau-Gelben gaben nicht auf und kamen durch Daniel Hoff, der aus dem Gewühl heraus traf, zum Anschlusstreffer (60.). Ein Missverständnis in der eigenen Abwehr nutzte Conor Tönnies jedoch nur 150 Sekunden später, um den Drei-Tore-Abstand wieder herzustellen. „Mit der zweiten Hälfte bin ich nicht zufrieden, da hat uns etwas die Gier gefehlt“, sagte Sisic.

Der FC Büderich 02 kam gegen Schlusslicht TVD Velbert nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. „Unser Gegner war uns in Sachen Willen und Mentalität deutlich überlegen, daher können wir uns nicht über das Remis beklagen“, sagte Trainer Sebastian Siebenbach. Im ersten Durchgang ließ seine Elf zwar defensiv kaum etwas, im Spiel nach vorne fehlte es ihr aber an der nötigen Entschlossenheit. So war es auch kein Zufall, dass eine verunglückte Flanke von Leon Lepper, die ins lange Eck segelte, für die Führung sorgte (31.).

Kurz nach Wiederbeginn verfehlte Jan Niklas Kühling den leeren Kasten. In der Folge kamen die Gäste immer besser in die Partie. Zunächst scheiterten sie noch am Querbalken, ehe sie nach einem Konter durch Yisoo Kwon (75.) zum Ausgleich kamen. In der Schlussphase entfachte der FCB keinen großen Druck mehr, ein Pfostentreffer von Toni Munoz-Bonilla blieb die einzige Gelegenheit. „Wir haben in Summe einfach zu wenig investiert“, monierte Siebenbach.

Der OSV Meerbusch entschied das Bezirksliga-Lokalderby beim TSV II mit 3:2 für sich. Joshua Hossfeld (61.) und Marvin Höffges (69.) wandelten dabei einen 1:2-Rückstand in ein 3:2 um. Durch einen verwandelten Last-Minute-Elfmeter von Cederic Hecker gewann der SSV Strümp das Kreisliga-A-Spiel gegen den TSV III mit 2:1. Die OSV-Frauen unterlagen im Landesliga-Kellerduell Niederwenigern mit 2:6.