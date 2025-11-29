TSV Meerbusch und FC Büderich treffen im Lokalduell aufeinander

Auch für FCB-Trainer Sebastian Siebenbach steht fest, dass dieses Duell über den sportlichen Wert hinausgeht: „Natürlich hat ein Lokalderby immer eine besondere Brisanz. Inzwischen vielleicht weniger für die Spieler, dafür aber für die Menschen im Verein, die schon lange dabei sind.“

Was beide Mannschaften verbindet: Sowohl der TSV als auch der FCB sind nach einem schwachen Saisonstart momentan im Aufwind. Beide mussten in den vergangenen acht Partien nur eine einzige Niederlage hinnehmen. Die Meerbuscher stehen derzeit mit 21 Punkten auf Rang sechs, Büderich rangiert mit 17 Zählern auf Platz 15, hat jedoch noch das Nachholspiel am kommenden Mittwochabend (20 Uhr) gegen den 1. FC Kleve in der Hinterhand.

Gegenseitiges Lob

Sportlich warnt TSV-Trainer Winkens vor einem Gegner, der durch das jüngste 1:0 im Verbandspokal-Viertelfinale gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV „Hochwasser bekommen“ habe. Trotz des großen Umbruchs im Sommer bringe der FCB weiterhin enorme Qualität mit. Auf der Gegenseite ist der Respekt vor der starken Meerbuscher Defensive nicht geringer. FCB-Trainer Siebenbach lobt die stabile Achse um Torhüter Franz Langhoff sowie Noah Korczowski, Leonel Kadiata und Daniel Hoff: „Das ist schon richtig stark. Es kommt nicht von ungefähr, dass der TSV erst 21 Gegentore kassiert hat.“

Die Personalsituation beim TSV bleibt angespannt. Neben den bekannten Ausfällen fehlt David Oliveira gesperrt, Hoff könnte aufgrund der bevorstehenden Geburt seines Kindes ausfallen. Jacob Ballah, Leon Kempkens und Yasin Bas sind zwar ins Training zurückgekehrt, aber noch nicht voll belastbar. Beim FCB sieht es besser aus: Bis auf Maximilian Köhler und Philipp Baum werden voraussichtlich alle Spieler zur Verfügung stehen.

A-Kreisligist SSV Strümp empfängt am Sonntag um 15.30 Uhr ATS Krefeld. Die OSV-Damen sind an diesem Wochenende spielfrei.