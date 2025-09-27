TSV Meerbusch und FC Büderich stehen vor Schlüsselspielen

„Klar tut es weh, wenn man Letzter ist“, sagt Winkens. „Aber wir wissen, woran es liegt. Einige Spiele haben wir uns durch individuelle Fehler selbst kaputtgemacht. Solche Gegentore dürfen auf diesem Niveau nicht passieren.“ Diese „Böcke“ habe das Team jedoch aufgearbeitet und sollten nun abgestellt werden.

In den kommenden Wochen dürfte sich die personelle Lage beim TSV entspannen. Zwar reicht es weder bei Florian Berisha und Yasin Bas noch bei Leon Kempkens und Leonel Kadiata für einen Einsatz an diesem Wochenende. Doch Winkens ist zuversichtlich: „Ihre baldige Rückkehr dürfte uns nicht nur sportlich, sondern auch mental einen großen Schub geben.“

In Dingden erwartet den TSV ein unangenehmer Gegner. Der Aufsteiger (acht Punkte) ist eine eingespielte Truppe, die über das Kollektiv kommt. „Das ist ein ganz wichtiges Spiel, das wir nicht verlieren dürfen“, betont Winkens. „Wir müssen jetzt Gas geben und den großen Aufwand der vergangenen Wochen endlich in Punkte ummünzen.“

Es zählen nur "nackte Ergebnisse"