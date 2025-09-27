TSV Meerbusch und FC Büderich stehen vor Schlüsselspielen

Der Blick auf die Tabelle dürfte viele beim TSV schmerzen: Mit nur vier Punkten aus sechs Spielen ist der TSV Meerbusch derzeit Schlusslicht der Oberliga Niederrhein. Nach dem 1:3 gegen Spitzenreiter Ratingen braucht das Team von Trainer Marcel Winkens am Sonntag (15 Uhr) im Auswärtsspiel bei Aufsteiger Blau-Weiß Dingden dringend ein Erfolgserlebnis.
„Klar tut es weh, wenn man Letzter ist“, sagt Winkens. „Aber wir wissen, woran es liegt. Einige Spiele haben wir uns durch individuelle Fehler selbst kaputtgemacht. Solche Gegentore dürfen auf diesem Niveau nicht passieren.“ Diese „Böcke“ habe das Team jedoch aufgearbeitet und sollten nun abgestellt werden.
In den kommenden Wochen dürfte sich die personelle Lage beim TSV entspannen. Zwar reicht es weder bei Florian Berisha und Yasin Bas noch bei Leon Kempkens und Leonel Kadiata für einen Einsatz an diesem Wochenende. Doch Winkens ist zuversichtlich: „Ihre baldige Rückkehr dürfte uns nicht nur sportlich, sondern auch mental einen großen Schub geben.“
In Dingden erwartet den TSV ein unangenehmer Gegner. Der Aufsteiger (acht Punkte) ist eine eingespielte Truppe, die über das Kollektiv kommt. „Das ist ein ganz wichtiges Spiel, das wir nicht verlieren dürfen“, betont Winkens. „Wir müssen jetzt Gas geben und den großen Aufwand der vergangenen Wochen endlich in Punkte ummünzen.“
Als Drittletzter steckt der FC Büderich 02 derzeit ebenfalls im Tabellenkeller. Nach dem unglücklichen 1:2 gegen den VfB Homberg wartet am Sonntag (15.30 Uhr) bei der Holzheimer SG (neun Zähler) eine anspruchsvolle Aufgabe. „Am Ende zählen die nackten Ergebnisse, und sechs Punkte aus sechs Spielen sind einfach zu wenig“, sagt Trainer Sebastian Siebenbach.
Unter der Woche verlor die „zweite Garnitur“ des FCB ein Testspiel gegen den VfB Hilden mit 1:4. „Danach habe ich die Mannschaft deutlich angezählt, wie sie viel zu überheblich aufgetreten ist“, sagt Siebenbach. Mit Blick auf den kommenden Gegner warnt der Trainer vor falschen Erwartungen. „Die Holzheimer sind kein typischer Aufsteiger. Sie sind stabil, haben trotz Umbruch ein ausgeglichenes Team und kassieren nur wenige Gegentore. Wir werden unser Leistungsmaximum abrufen müssen.“
Kaies Alaisame fehlt wegen eines Einsatzes bei der Icon League, ansonsten kann Siebenbach auf sein gewohntes Aufgebot setzen. Seine Botschaft ist klar: „Wenn wir so auftreten wie in unseren besten Spielen, haben wir eine sehr gute Chance. Wenn wir aber beispielsweise einen Auftritt wie gegen St. Tönis wiederholen, werden wir verlieren.“
Bezirksligist OSV Meerbusch gastiert am Samstag um 17 Uhr bei Marathon Krefeld. In der Kreisliga A empfängt der SSV Strümp am Sonntag um 15.30 Uhr den FC Hellas Krefeld. Die OSV-Frauen treten um 12.30 Uhr zum Bezirksligaduell beim SC St. Tönis an.