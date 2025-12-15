TSV Meerbusch und FC Büderich siegen zum Jahresabschluss

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielverlauf. Essen hatte etwas mehr Ballbesitz, blieb aber lange harmlos. Der erste und einzige ETB-Torschuss resultierte aus einem Distanzversuch von Youssef Kamboua, der am Tor vorbeiging. Auf der anderen Seite ließ der TSV zwei klare Kontergelegenheiten ungenutzt. Cain fand bei einem Durchbruch keine Abnehmer im Strafraum, kurz danach verpasste Berisha frei vor dem Tor die mögliche Entscheidung. Letztlich brachten die Meerbuscher den Sieg aber souverän über die Zeit. „Dass wir uns nicht früher mit einem zweiten Tor belohnt haben, war ärgerlich, aber die Jungs haben letztlich alles sauber wegverteidigt“, sagte Trainer Marcel Winkens.

Der FC Büderich 02 entschied ein umkämpftes Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Baumberg mit 2:1 (0:1) für sich und geht mit nur einem Zähler weniger als der TSV in die Winterpause. Im ersten Durchgang sah es noch nicht danach aus als könnten die Büdericher für einen positiven Jahresabschluss sorgen. Die Hausherren waren griffiger und gingen auch durch Robin Schnadt in Front (42.). Kurz nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt. Baumbergs Torschütze sah Gelb-Rot (52.). In Überzahl übernahm der FCB zunehmend die Kontrolle und glich in der 60. Minute aus. Giovanni Nkowa setzte sich über die linke Seite durch und traf zum 1:1 ins lange Eck. Als Baumberg in der 72. Minute nach Gelb-Rot gegen Louis Klotz sogar nur noch zu neunt war, drängte der FCB auf den Sieg. Trotz doppelter Überzahl blieb es aber kompliziert, da Baumberg nun extrem tief verteidigte. In der Nachspielzeit zahlte sich der Dauerdruck dann aber aus. Nach einer Hereingabe landete der Ball bei Gordon Wild, der aus kurzer Distanz zum 2:1-Endstand traf (90.+1.). „Wir hatten enorme personelle Probleme. Dass die Mannschaft unter diesen Umständen ruhig geblieben ist und sich den Sieg erarbeitet hat, ist wirklich beachtlich“, sagte Trainer Sebastian Siebenbach.