TSV Meerbusch und FC Büderich rutschen auf Abstiegsränge ab

Der TSV drängte nun auf den Ausgleich, doch dann vertändelte David Oliveira den Ball. Nutznießer war Giuliano Zimmerling, der aus 16 Metern ins linke Eck traf und die Partie damit vorzeitig entschied. „Die Jungs haben alles gegeben und einer Spitzenmannschaft alles abverlangt. Wenn wir so weitermachen, wird sich das bald auszahlen“, so Winkens.

Zwei vermeintliche Treffer von Ilyas Vöpel und Mattia Majetic wurden jedoch wegen Abseits nicht anerkannt, zudem setzte Daniel Hoff einen Kopfball aus fünf Metern frei stehend neben das Tor. „Zur Pause hätte es mindestens 1:1 stehen müssen“, sagte Winkens. Nach der Pause erhöhte Ratingen durch eine sehenswerte Volleyabnahme von Emre Demircan auf 2:0 (59.), ehe Remo Kamiyama einen Fehlpass von Torwart Marvin Gomoluch zum Anschlusstreffer nutzte (66.).

Der FC Büderich 02 unterlag dem VfB Homberg mit 1:2 (0:1) und rutschte damit ebenfalls auf einen Abstiegsplatz ab. „Wir haben gegen ein absolutes Top-Team sehr gut mitgehalten, aber leider unglücklich verloren“, resümierte Trainer Sebastian Siebenbach. Die Gäste nutzten in der 24. Minute ihre einzige nennenswerte Gelegenheit vor der Pause zur Führung. Emir Demiri verwandelte einen Freistoß direkt ins kurze Eck. Der FCB hatte im ersten Durchgang mehrere gute Möglichkeiten, Venhar Ismailji jagte den Ball nach einem Konter frei stehend drüber, Kaies Alaisame scheiterte zweimal am gegnerischen Torhüter.

„Zur Pause wäre ein Unentschieden verdient gewesen“, sagte Siebenbach. Acht Minuten nach Wiederanpfiff gelang Kevin Weggen per Handelfmeter der Ausgleich. Danach entwickelte sich eine intensive Partie, in der die Büdericher dem Siegtreffer nahe waren. Nach einem Foul an Alaisame wurde ihnen ein weiterer möglicher Strafstoß verwehrt. In der 88. Minute führte dann ein Stellungsfehler zum K.o.: Der Ex-Büdericher Younes Mouadden legte quer, Andres Gomez Dimas schob zum 2:1-Endstand für Homberg ein.

In der Bezirksliga bezwang der OSV Meerbusch den VfR Fischeln durch Tore von Marc Rommel (23.), Ben Israil (47.), Lars Stieger (81.) und Ioannis Alexiou (88.) mit 4:0. A-Kreisligist SSV Strümp gewann mit 3:2 beim SC Schiefbahn. Die OSV-Frauen verloren das Bezirksligaduell beim Linner SV mit 1:3.