TSV Meerbusch und FC Büderich: Noch viel Arbeit vor dem Start

Der TSV Meerbusch hat eine Testspielniederlage kassiert. – Foto: Ralph Görtz

Die beiden Meerbuscher Oberligisten haben ihre Sommervorbereitung mit Heimniederlagen fortgesetzt. Der TSV Meerbusch unterlag dem SV Scherpenberg mit 1:4 (0:2), der FC Büderich 02 musste sich der SG Benrath-Hassels mit 2:4 (1:3) geschlagen geben.

Sein Team kam nicht gut in die Partie und lag bereits Mitte der ersten Halbzeit nach Toren von Gabriel Derikx (16.) und Stefan Kapuscinski (22.) mit 0:2 zurück. Carl Becker (55.) und Ahmed Jemaiel (72.) bauten den Vorsprung nach dem Seitenwechsel für den Oberliga-Aufsteiger weiter aus. Kaan Rüzgar gelang in der 84. Minute zumindest der Ehrentreffer zum 1:4-Endstand.

Für TSV-Trainer Johannes Dahms stand das Ergebnis im vierten Testspiel jedoch nicht im Vordergrund. Der 38-Jährige hatte die Partie bewusst genutzt, um nach einer intensiven Athletikeinheit am Vortag neue taktische Abläufe und personelle Varianten zu testen. „Die Jungs waren extrem müde und wir haben bewusst Dinge ausprobiert, die wir in der Liga so wohl nicht spielen würden“, so Dahms.

Positive Reaktion

Positiv wertete Dahms die Reaktion seiner Mannschaft: „Die Jungs haben nicht aufgesteckt, weiter gepresst und bis zum Schluss Druck gemacht. Das zeigt die Moral. Gleichzeitig hat die Partie aber auch gezeigt, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben.“ Bereits am Samstag (14 Uhr) wartet mit dem SV Sonsbeck der nächste Härtetest gegen einen Oberliga-Konkurrenten.

Heute, 15:30 Uhr SpVg Frechen 20 Frechen FC Büderich FC Büderich 15:30 PUSH

Auch der FC Büderich 02 musste mit dem 2:4 gegen Bezirksligist Benrath-Hassels einen Rückschlag hinnehmen. „Mit der ersten Halbzeit war ich überhaupt nicht zufrieden“, sagte Trainer Sebastian Siebenbach, der erneut vielen Spielern aus der zweiten Reihe Einsatzzeit gegeben hatte. Der FCB-Trainer vermisste vor allem die nötige Intensität: „Wenn einige Spieler aus dem Kern fehlen, schaffen wir es aktuell noch nicht, gemeinsam zu pressen und als Mannschaft einheitlich zu agieren.“

Die Partie begann zunächst vielversprechend. Jiyan Karakis brachte sein Team bereits in der vierten Minute in Führung. Die Gäste drehten die Begegnung jedoch durch Haris Konjalic (6.), Kilian Laux (18.) und Lars Pöth (23.) noch vor der Pause. Laux erhöhte kurz nach Wiederbeginn sogar auf 4:1 (48.). In der Folge steigerten sich die Büdericher deutlich, erspielten sich zahlreiche Torchancen, ließen diese aber größtenteils ungenutzt. Lediglich Dion Gutaj konnte in der 79. Minute auf 2:4 verkürzen.

Vorbereitung geht erst richtig los

„Es war eine überschaubare Vorstellung. So richtig geht die Vorbereitung aber erst jetzt los“, sagte Siebenbach. Die nächste Standortbestimmung für seine Mannschaft folgt am Sonntag (15.30 Uhr) beim Mittelrheinligisten SpVg Frechen.

Bezirksligist OSV Meerbusch war unter der Woche spielfrei, sein nächster Test steht am Sonntag (14 Uhr) am Krähenacker gegen Landesligist Union Nettetal an.