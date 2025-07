TSV Meerbusch und FC Büderich mit durchwachsenen Auftritten

„Man hat gesehen, dass uns noch das Spielverständnis fehlt. Das ist zu diesem Zeitpunkt aber auch völlig normal“, sagt Winkens. „Es war noch viel Sand im Getriebe. Aber wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit, um zusammenzuwachsen.“ Das Spiel verlief weitgehend ausgeglichen. Süchteln erspielte sich drei gute Chancen, die vorwiegend nach individuellen Fehlern auf TSV-Seite zustande kamen. Die Meerbuscher gingen vermeintlich in Führung, der Treffer wurde jedoch aberkannt. Zum Einsatz kamen beim TSV viele Neuzugänge. Torhüter Franz Langhoff stand ebenso in der Startelf wie Luca Meyers-Richter, Mattia Majetic, Pablo Ramm, Francisco San Jose und Aaron Addo. Zur Pause brachte Winkens Ilyas Vöpel, später folgten Reo Kamiyama und David Oliveira. „Wir stehen noch ganz am Anfang“, betonte Winkens. „Jetzt geht es darum, die Abläufe zu festigen und weiter als Mannschaft zusammenzufinden.“ Das nächste Testspiel steigt bereits am Dienstagabend: Um 19.15 Uhr empfängt der TSV die SpVg Schonnebeck auf dem Lanker Sportplatz.

Der FC Büderich 02 kam am Samstag zu einem 5:1-Sieg gegen den SSV Schwäbisch Hall und einen Tag später zu einem 1:1 gegen die SG Unterrath. „Ich war mit beiden Leistungen nicht so richtig zufrieden. Unser Anspruch in Duellen gegen Landesligisten muss ein anderer sein“, sagte Trainer Sebastian Siebenbach. Gegen Schwäbisch Hall brachte ein Eigentor von Daniel Gomez (6.) den FCB früh in Führung, doch die Gäste glichen in der 56. Minute aus. Erst als bei ihnen die Kräfte schwanden, konnte Büderich das Spiel für sich entscheiden: Mohamed Karma (65.), Linus Ansumana (77.), Jannik Schulte (82.) und Philipp Baum (90.) sorgten mit ihren Treffern letztlich für den Sieg.

„Trotz des klaren Ergebnisses war ich mit dem Auftritt nicht einverstanden, weil wir keine gute Aufteilung hatten und das Balltempo zu niedrig war“, so Siebenbach. Im zweiten Spiel binnen 24 Stunden rotierte der FCB-Trainer kräftig durch. Lediglich Jan Niklas Kühling stand erneut in der Startelf. Elias Dian brachte die Gäste in Front (37.), erst in der 85. Minute gelang Philipp Baum der Ausgleich. „Im Spielaufbau war es in Ordnung, im letzten Drittel hingegen gar nicht“, kritisierte Siebenbach. „Wir haben viele falsche Entscheidungen getroffen und unsauber agiert, dadurch hatten wir kaum Torchancen.“