TSV Meerbusch und FC Büderich klettern weiter nach oben

Der TSV Meerbusch hat seinen positiven Lauf in der Oberliga Niederrhein fortgesetzt. Mit dem 1:0 (0:0)-Erfolg über den SC St. Tönis feierte er seinen dritten Sieg aus den letzten vier Spielen und kletterte auf Rang elf. „Die drei Punkte tun uns richtig gut, zumal wir mit dem allerletzten Aufgebot gespielt haben“, sagte Trainer Marcel Winkens.
In der ersten Hälfte entwickelte sich ein zähes Ringen ohne zwingende Aktionen. Zwar hatte der TSV Feldvorteile, kam aber nur zu zwei nennenswerten Abschlüssen. Micah Cain und Pablo Ramm schossen jeweils daneben. Für Aufregung sorgte eine Szene kurz vor der Pause: „Da musste ein St. Töniser für mich klar Rot sehen. Dass sein Ellenbogenschlag als normaler Check gewertet wurde, war für mich unverständlich“, sagte Winkens.
Nach dem Seitenwechsel agierte der TSV mit deutlich mehr Kraft. Nachdem Cain, Florian Berisha, Ramm und David Oliveira den Führungstreffer noch verpasst hatten, sorgte Reo Kamiyama für das 1:0 (65.). Oliveira spielte den Ball in den Lauf des Japaners, der stark nachsetzte und den Ball am Torwart vorbei ins Tor schob.
Die Blau-Gelben hätten in der Folge alles klar machen können. Dion Gutaj, Kamiyama und Berisha vergaben jedoch allesamt. In der Nachspielzeit wurde es noch einmal brenzlig, als St. Tönis nach einem Einsteigen von Daniel Aserov Elfmeter forderte. „Wenn da gepfiffen worden wäre, hätten wir uns nicht beschweren können“, so Winkens.
Der FC Büderich 02 hat seine exzellente Form ebenso bestätigt. Das 4:2 (2:0) über den VfB Hilden war sein dritter Sieg in Serie, mit dem er in die obere Tabellenhälfte sprang. „Trotz mehrerer Ausfälle haben wir vielleicht unser bestes Saisonspiel gezeigt“, lobte Trainer Sebastian Siebenbach. Sein Team suchte früh den Weg nach vorne. Die erste Chance hatte Giovanni Nkowa, dessen Schuss VfB-Keeper Yannic Lenze abwehren konnte. Auf der Gegenseite musste FCB-Torwart Justin Möllering einmal eingreifen, ehe die Hausherren klar das Kommando übernahmen.
In der 27. Minute ging der FCB folgerichtig in Führung. Philipp Baum setzte Nkowa glänzend in Szene, der im Eins-gegen-eins zum 1:0 traf. Nur zwei Minuten später erhöhte Venhar Ismailji nach Steckpass von Nkowa auf 2:0. Obwohl Büderich das Spiel kontrollierte, nutzte Hildens Len Heinson eine Unachtsamkeit in der FCB-Defensive zum Anschlusstreffer (42.).
Nach Wiederbeginn blieb Büderich aktiver. Kaies Alaisame stellte nach uneigennützigem Zuspiel von Ismailji auf 3:1 (55.), ehe Daud Gergery nach Vorarbeit von Baum mit seinem Treffer zum 4:1 alles klar machte (67.). Erst in der Nachspielzeit gelang Hildens Luis Ortmann noch das 4:2. „Das 4:1 hätte dem Spielverlauf voll entsprochen. Wir haben über weite Strecken dominiert und schöne Tore herausgespielt“, bilanzierte Siebenbach.