TSV Meerbusch und FC Büderich klettern weiter nach oben

In der ersten Hälfte entwickelte sich ein zähes Ringen ohne zwingende Aktionen. Zwar hatte der TSV Feldvorteile, kam aber nur zu zwei nennenswerten Abschlüssen. Micah Cain und Pablo Ramm schossen jeweils daneben. Für Aufregung sorgte eine Szene kurz vor der Pause: „Da musste ein St. Töniser für mich klar Rot sehen. Dass sein Ellenbogenschlag als normaler Check gewertet wurde, war für mich unverständlich“, sagte Winkens.

Nach dem Seitenwechsel agierte der TSV mit deutlich mehr Kraft. Nachdem Cain, Florian Berisha, Ramm und David Oliveira den Führungstreffer noch verpasst hatten, sorgte Reo Kamiyama für das 1:0 (65.). Oliveira spielte den Ball in den Lauf des Japaners, der stark nachsetzte und den Ball am Torwart vorbei ins Tor schob.

Die Blau-Gelben hätten in der Folge alles klar machen können. Dion Gutaj, Kamiyama und Berisha vergaben jedoch allesamt. In der Nachspielzeit wurde es noch einmal brenzlig, als St. Tönis nach einem Einsteigen von Daniel Aserov Elfmeter forderte. „Wenn da gepfiffen worden wäre, hätten wir uns nicht beschweren können“, so Winkens.

FC baut Serie weiter aus