TSV Meerbusch tritt mit großen Personalsorgen in Hilden an

Denn die Meerbuscher plagen massive Verletzungssorgen. Enes Tekin zog sich nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung gegen Monheim eine schwere Knieverletzung zu, für den 21-Jährigen ist die Saison damit vorzeitig beendet. „Das tut uns sportlich wie menschlich unheimlich weh“, sagt Winkens. Tekin habe stets Vollgas gegeben und wäre mittelfristig ein Kandidat für die Startelf gewesen.

Yassin Bas erlitt einen Muskelfaserriss und fällt ebenfalls vorerst aus. Pablo Ramm ist nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrt. Zudem fehlen unter anderem Leon Kempkens, Leonel Kadiata, Florian Berisha und Jacob Ballah weiterhin verletzungsbedingt, so dass der TSV-Kader für Sonntag auf ein Minimum zusammenschrumpft. „Uns werden bis zu acht Mann fehlen. Womöglich haben wir nur zwei Spieler auf der Bank, die wirklich fit sind“, so Winkens.

Winkens muss improvisieren

Die personelle Schieflage zwingt den Trainer zum Improvisieren. „Wir jammern trotzdem nicht. Jetzt gilt es, dass jeder ans Limit geht und seine Chance nutzt“, fordert Winkens. Das gilt auch für Vitali Habarov, der in der vergangenen Saison für die U19 der Blau-Gelben spielte, sich dann im Sommer aber der Holzheimer SG anschließen wollte. Da der Aufsteiger den jungen Offensivakteur aber doch nicht unter Vertrag nahm, kehrte er zum TSV zurück. „Vitali kennt den Verein, ist technisch stark und hat eine gute Übersicht. Er muss noch an seiner Defensivarbeit feilen, kann uns aber sofort weiterhelfen“, sagt Winkens.

Während Hilden zuletzt mit einem 4:1-Erfolg in Kleve Selbstvertrauen tankte und unter der Woche im Verbandspokal bei Niederwenigern (2:1) nachlegte, erkämpfte der TSV zuletzt trotz 30-minütiger Unterzahl ein 1:1 gegen den 1. FC Monheim. Im Pokal waren die Blau-Gelben bereits in der ersten Runde ausgeschieden. „Ich erwarte am Sonntag eine enge Partie“, blickt Winkens voraus. „Beide Mannschaften haben ihre Probleme. Entscheidend wird sein, wer mit den eigenen Ausfällen besser klarkommt.“

In der Bezirksliga gastiert der OSV Meerbusch am Sonntag um 15.15 Uhr bei Türkiyemspor Mönchengladbach. A-Kreisligist SSV Strümp empfängt um 15.30 Uhr den Hülser SV. Die OSV-Frauen sind um 13 Uhr im Bezirksligaduell gegen die SpVg Odenkirchen gefordert. Die Frauen des FC Büderich treten in der Kreisliga A um 11 Uhr gegen Monheim an.