TSV Meerbusch tritt in der Oberliga weiter auf der Stelle Der Oberligist spielt 2:2 gegen den VfB Homberg. Der FC Büderich gewinnt in der Landesliga auch ersatzgeschwächt.

Der TSV Meerbusch tritt in der Oberliga Niederrhein weiter auf der Stelle. Gegen Kellerkind VfB Homberg holten die Blau-Gelben zwar zweimal einen Rückstand auf, kamen aber nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus. „Ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite haben wir Moral gezeigt und noch einen Punkt erkämpft, auf der anderen Seite hatten wir uns vor dem Spiel natürlich mehr erhofft“, so Trainer Kevin Kreuzberg.

Im ersten Durchgang entwickelte sich eine zerfahrene Partie, in der die Gäste nach einer Viertelstunde durch einen umstrittenen Foulelfmeter, in Führung gingen. Der TSV antwortete mit wütenden Angriffen und kam zum vermeintlichen Ausgleich, der wegen einer Abseitsstellung keine Anerkennung fand. Insgesamt fehlte den Hausherren im Spiel nach vorne aber der nötige Zug zum Tor. „Wir waren zu hektisch und haben zu häufig mit langen Bällen operiert, statt unsere Angriffe sauber zu Ende zu spielen“, monierte Kreuzberg.

Im zweiten Durchgang hatte das Meerbuscher Offensivspiel deutlich mehr Struktur. So war es auch kein Zufall, dass Oguz Ayan in der 60. Minute für den Ausgleich sorgte. Nach einem Distanzschuss von Aram Abdelkarim staubte der Torjäger zum 1:1 ab. Statt das Momentum zu nutzen, brachte sich der TSV durch einen zu kurz geratenen Rückpass, den Owusu Addai abfing und vollstreckte, erneut in Bedrängnis. Der TSV schlug zwei Minuten später zurück. Ayan scheiterte am gegnerischen Keeper, Abdelkarim brachte den Abpraller im Tor unter. In der Schlussphase hatten beide Teams noch Chancen auf den Sieg – die beste für den TSV vergab Ayan, der über das Gehäuse schoss.