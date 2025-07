TSV Meerbusch trennt sich von Benktib und holt Beira

Das ist Mohamed Yassin Benslaiman Benktib. – Foto: Patrik Otte (SSVg Velbert)

Der TSV Meerbusch hat sich von Yassin Benktib getrennt. Der Offensivakteur, der erst in der Winterpause von der SSVg Velbert zu den Blau-Gelben zurückgekehrt war und in der Rückrunde in 15 Oberligapartien elf Tore beigesteuert hatte, schließt sich dem KFC Uerdingen an.

Hintergrund des Wechsels ist Benktibs Teilnahme an der Icon League, einem kommerziellen Hallenfußball-Format mit prominenten YouTubern, Influencern und Ex-Profis. „Yassin wollte unbedingt in der Icon League weiterspielen. Wir haben ihm aber klar zu verstehen gegeben, dass das bei uns nicht mehr geht“, betont TSV-Coach Marcel Winkens. Grund dafür seien vor allem Überschneidungen mit dem Spiel- und Trainingsbetrieb: „Einige Partien der Icon League finden sonntags statt. Zudem fehlt die Konzentration auf unsere Aufgaben in der Oberliga. Das können wir einfach nicht gebrauchen.“ TSV Setzt nur noch auf Spieler, die den Meerbusch-Fokus haben

Der TSV hat sich dazu entschlossen, generell keine Akteure mehr zu halten oder zu verpflichten, die in der Icon League oder der Baller League aktiv sind. Auch mit Kolja Pusch wird deshalb über eine Vertragsauflösung verhandelt. „Ich kann die Jungs verstehen, dass sie da mitkicken wollen, weil es gutes Geld zu verdienen gibt. Aber wenn du dich jede Woche in der Halle verausgabst, liegt der Fokus nicht mehr auf der Liga.“ Winkens fordert daher auch Konsequenz von übergeordneten Stellen: „Die Fußballverbände müssen sich dazu dringend Gedanken machen. Es kann nicht sein, dass die Vereine das Risiko tragen, wenn Spieler sich bei solchen Events verletzen. Es braucht klare Regelungen oder zumindest ein Verbot von Doppelbelastung.“ Rein sportlich hätte Winkens den technisch starken Benktib gerne behalten: „Yassin ist ein Topspieler. Allerdings wollen wir diese Thematik langfristig aus dem Verein raushalten. Ausnahmen sind da nicht möglich.“ Auf den Abgang hat der TSV bereits reagiert. In Harding Beira verpflichteten die Blau-Gelben einen variabel einsetzbaren Spieler, der für diese Saison zunächst bei der SSVg Velbert untergekommen war. Wegen des Regionalliga-Aufstiegs der Blau-Weißen wäre der 23-Jährige dort aber kaum zum Zug gekommen. „Dadurch hat sich für uns die Chance ergeben, ihn für uns zu gewinnen“, sagt Winkens.