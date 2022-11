TSV Meerbusch träumt von Pokal-Überraschung Der TSV Meerbusch hat das Viertelfinalspiel gegen Regionalligist Bocholt nach Bösinghoven verlegt.

Die Fußballer des TSV Meerbusch träumen vom großen Coup. Am heutigen Mittwochabend, 23. November, um 19.30 Uhr wollen sie gegen den 1. FC Bocholt die Überraschung schaffen und erstmals in der Vereinsgeschichte ins Halbfinale des Niederrheinpokals einziehen. „Es wird eine große Aufgabe, aber wir werden alles investieren und wollen unserem Kontrahenten den größtmöglichen Fight bieten“, sagt Trainer Kevin Kreuzberg.

Um dem klar favorisierten Regionalligisten ein Bein zu stellen, haben die Blau-Gelben nichts unversucht gelassen und das Spiel aus Lank-Latum auf den Kunstrasenplatz in Bösinghoven verlegt, wo sie sich bereits seit zwei Wochen akribisch auf die Partie vorbereiten. „Wir wollten ohnehin mal wieder ein größeres Match dort austragen, daher hat sich die Gelegenheit jetzt angeboten“, sagt Manager Christoph Peters. Den Bocholtern werde es vermutlich nicht schmecken, aber als kleiner Verein müsse man eben alle Möglichkeiten ausschöpfen. „Wir rechnen uns in Bösinghoven einfach die besseren Chancen aus, eine Runde weiterzukommen“, gibt Peters ehrlich zu. Trainer Kreuzberg war von der Idee gleich angetan: „Da der Platz deutlich kleiner ist, fällt es uns dort wahrscheinlich etwas leichter, die Räume eng zu machen.“

In der ersten Runde hatte sich seine Mannschaft mit 4:2 bei Bezirksligist VfL Jüchen-Garzweiler durchgesetzt. In der zweiten Runde musste sie bei Landesligist SpVgg Sterkrade-Nord nachsitzen, ehe der 6:3-Sieg nach Verlängerung feststand. Im Achtelfinale schaltete der TSV Oberliga-Konkurrent Sportfreunde Hamborn mit 4:1 aus. „In den beiden Partien gegen die unterklassigen Teams haben wir personell noch viel rotiert, aber seit dem Hamborn-Spiel schicken wir unsere bestmögliche Startelf auf den Platz“, unterstreicht Kreuzberg, wie wichtig ihm der Wettbewerb ist.

Während andere Trainer den Pokal oftmals als lästig ansehen, sieht Kreuzberg darin eine große Chance, mit relativ wenig Aufwand viel zu erreichen. „Wenn wir es tatsächlich schaffen sollten, ins Halbfinale zu kommen, würde uns womöglich ein Spiel gegen Rot-Weiss Essen winken. Das wäre für uns alle ein Riesenerlebnis“, so Kreuzberg. Sollte der TSV sogar am Ende den Titel erringen, würde er sich für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals in der kommenden Saison qualifizieren, in dem dann ein ganz großes Los möglich wäre. „Davon träumen kann man, aber bis dahin ist es noch ein ganz weiter Weg. Unser Fokus liegt allein darauf, die nächste Hürde zu nehmen, das wird schwierig genug“, sagt Kreuzberg.

Die Gäste aus Bocholt schafften in der Vorsaison den Aufstieg in die Regionalliga West, in der sie nach der Hinrunde auf dem ersten Abstiegsrang liegen. „Der Unterschied zur Oberliga ist gewaltig. Sportlich sind wir gegen diesen Gegner normalerweise deutlich auf verlorenem Posten, aber der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze“, erklärt Manager Christoph Peters.