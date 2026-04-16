TSV Meerbusch sucht die Effizienz vor dem Tor Der TSV Meerbusch ist eines der offensivschwächsten Teams der Liga. Im Mittelfeldduell beim VfL Jüchen-Garzweiler wollen die Blau-Gelben am Freitagabend ihre Chancen daher konsequenter nutzen. Wie Trainer Marc Roch die Lage einschätzt. von Christoph Baumeister · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Meerbusch fehlt die Torgefahr vor dem gegnerischen Kasten – Foto: Ralph Görtz

In der Oberliga Niederrhein ist der TSV Meerbusch bereits am Freitagabend (20 Uhr) beim VfL Jüchen-Garzweiler gefordert. Es ist das Duell des Tabellenachten gegen den Tabellensiebten. Beide Mannschaften bewegen sich damit im gesicherten Mittelfeld, ohne noch ins Rennen um den Aufstieg eingreifen zu können oder in den Abstiegskampf verwickelt zu werden.

Nur vier Punkte aus den vergangenen sechs Spielen Für den TSV geht es in den verbleibenden Begegnungen vor allem darum, die Saison ordentlich zu Ende zu bringen und sich bestmöglich zu platzieren. „Natürlich möchten wir am Ende lieber Fünfter als Neunter werden. Und zu gewinnen macht definitiv mehr Spaß als zu verlieren“, unterstreicht Interimstrainer Marc Roch. Entsprechend sei die Vorgabe, die Spiele weiterhin seriös anzugehen: „Es ist wichtig, dass die Jungs sich hinterher nicht selbst Vorwürfe machen müssen, dass sie mit der sportlich guten Ausgangsposition schlampig umgegangen sind.“ Zwischenzeitlich hatten sich die Blau-Gelben sogar in der Spitzengruppe der Liga befunden. Seit dem Rücktritt von Trainer Marcel Winkens konnte die Mannschaft dieses Niveau jedoch nicht halten. Unter Roch holte der TSV in den zurückliegenden sechs Partien lediglich vier Punkte. Ein zentrales Problem bleibt dabei die Chancenverwertung. Lediglich 34 Tore erzielten die Meerbuscher in den bisherigen 27 Partien. Damit gehören sie zu den offensivschwächsten Teams der Oberliga Niederrhein. Einzig die beiden Abstiegskandidaten Sonsbeck (33) und Kleve (28) trafen seltener.

Kadiata kehrt zurück Auch beim 2:4 am vergangenen Wochenende beim Tabellenvierten SC St. Tönis war der TSV über weite Strecken auf Augenhöhe und verzeichnete über die gesamten 90 Minuten sogar mehr Tormöglichkeiten, nutzte diese jedoch nicht konsequent. Im Gegensatz dazu zeigten sich die Hausherren im Abschluss effektiver und entschieden die Partie für sich. Grundsätzlich sei es laut Roch schwierig, diese Defizite im Training gezielt zu beheben. „Es gibt Dinge, die kann man als Fußballer nur schwer lernen – und dazu gehören auch Vollstreckerqualitäten“, so der Interimstrainer. Gleichzeitig betont der 57-Jährige aber auch, dass es im Training und in der Einstellung keinen Vorwurf an die Mannschaft gebe. Einsatz und Mentalität stimmten, trotz der wenigen Erfolgserlebnisse in den vergangenen Wochen. „Da kann man den Jungs wirklich nicht vorwerfen, dass sie nicht laufen oder keinen Einsatz zeigen“, stellt Roch klar.