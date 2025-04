TSV Meerbusch stoppt Talfahrt, FC Büderich erkämpft Remis

Der TSV Meerbusch hat seine Talfahrt in der Oberliga Niederrhein gestoppt. Nach sechs aufeinanderfolgenden Niederlagen errang er ein 1:1 (1:1) gegen den VfB Homberg und vergrößerte sein Polster auf die Abstiegsränge damit auf sieben Punkte.

Kurz darauf bewahrte TSV-Torwart Kevin Bartschies sein Team mit einer starken Parade gegen Turudija vor dem Rückstand. Zudem hatten die Meerbuscher Glück, als auch Luca Thissen den Querbalken traf. Nach der Pause sorgten die Homberger für einige weitere brenzlige Situationen. Die Blau-Gelben verteidigten das 1:1 aber mit viel Kampfgeist und Einsatzwillen. „Es war wichtig, nicht zu viel riskieren und am Ende den Punkt zu sichern. Wir können mit dem Unentschieden gut leben“, sagte Trainer Samir Sisic.

Die Gäste setzten früh ein erstes Ausrufezeichen: Sakaki Ota knallte den Ball an die Unterkante der Latte. Die Blau-Gelben ließ sich davon nicht beirren und sorgten nach einer Viertelstunde für die Führung. Jacob Ballah zog auf der linken Seite davon und schloss aus spitzem Winkel sehenswert ins lange Eck ab. In der Folge hätten Kolja Pusch und Daniel Hoff erhöhen können, ehe der VfB zum Ausgleich kam. Leon Kempkens brachte im Laufduell Andres Gomez zu Fall, den fälligen Elfmeter verwandelte Vahidin Turudija zum 1:1 (31.).

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr

Der FC Büderich 02 kam bei den Sportfreunden Baumberg ebenfalls zu einem 1:1. „Aufgrund der Spielanteile ist es ein leistungsgerechtes Ergebnis“, befand Trainer Sebastian Siebenbach. Seine Mannschaft fand nur schleppend in die Partie, weil sie sich immer wieder Fehler im Aufbau leistete.

In der 27. Minute verletzte sich Baumbergs Günter Mabanza schwer am Knie und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die 20-minütige Unterbrechung brachte die Büdericher wieder auf Kurs. Nur rund 30 Sekunden nach Wiederanpfiff schloss Leon Lepper im Eins-gegen-Eins überlegt zum 1:0 ab. Im direkten Gegenzug scheiterte Robin Hömig am starken reagierenden FCB-Keeper Michael Sperling.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs setzten sich die Gäste häufig im letzten Drittel fest, kamen aber nur zu einem gefährlichen Abschluss: Ebenso wie Jan Niklas Kühling in der Anfangsphase der ersten Hälfte verfehlte auch Daud Gergery freistehend das Tor.

Ab der 65. Minute übernahm Baumberg das Kommando. Anthony Oscasindas köpfte eine Ecke von Louis Klotz zum verdienten Ausgleich ein. In der Endphase drängten die Hausherren auf den Siegtreffer, doch der FCB brachte das 1:1 mit etwas Glück über die Zeit.

In der Bezirksliga verlor der OSV Meerbusch durch ein 1:1 bei den Sportfreunden Neuwerk seine Tabellenführung. Der TSV II unterlag mit 2:4 bei TuRa Brüggen. A-Kreisligist SSV Strümp trennte sich 3:3 vom Hülser SV. Die OSV-Frauen verloren das Landesligaduell gegen die TG Hilgen mit 0:3.