TSV Meerbusch steigt aus U19-DFB-Nachwuchsliga ab

Am letzten Spieltag der U19-DFB-Nachwuchsliga Liga A geht Borussia Dortmund in Bayern unter, dagegen schlägt Borussia Mönchengladbach Hertha BSC deutlich. Der FC Schalke 04 bezwingt den 1. FC Köln und wird Erster. Der TSV Meerbusch steigt aus der Liga B ab und kehrt damit in die Niederrheinliga zurück.

Die SpVgg Unterhaching hat den Sprung in die Endrunde am Ende klar verpasst, dafür aber sechs ihrer neun Punkte gegen den BVB geholt. Auch das Rückspiel gewannen die Bayern und dürften damit auch eine Blaupause für kommende Dortmund-Gegner in der Finalrunde sein. Der BVB wird in Gruppe D nur Vierter.

Was in der 2. Bundesliga ein Wunsch des FC Schalke 04 wäre, ist in der U19 Realität: Königsblau schlägt den 1. FC Köln deutlich mit 3:0 und beendet Gruppe A als Tabellenführer vor dem FC Bayern München, Werder Bremen und eben Köln, das trotz Pleite auch in die Endrunde eingezogen ist. FC Schalke 04 – 1. FC Köln 3:0

FC Schalke 04: Johannes Siebeking, Bruno Numbisie, Mika Khadr, Mertcan Ayhan, Jonas Zgorecki, Edion Gashi, Luca Vozar (80. Ben Weber), Ayman Gulasi (70. Noel Westenberger), Jean-Paul Ndiaye (80. Tim Pfeiffer), Malik Tubic (59. Mika Wallentowitz), Osman Turay - Trainer: Norbert Elgert

1. FC Köln: Mikolaj Marutzki, San-Luca Spitali, Justin von der Hitz, Assad Kotya-Fofana, Kian Hekmat (73. Jason Ponente-Ramirez), Nick Zimmermann (73. Alessandro Puzzo), Kristiyan Irmiev (24. Luis Stapelmann), Jonathan Friemel (62. Tyron Fernandes), Fayssal Harchaoui, Youssoupha Niang (73. Arian Römers), Fynn Schenten (62. Chinedu Chukwukelu) - Trainer: Stefan Ruthenbeck

Schiedsrichter: Furkan Cevdet Vardar (Hamburg) - Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Mertcan Ayhan (14.), 2:0 Jean-Paul Ndiaye (48.), 3:0 Edion Gashi (62. Foulelfmeter)

Hinweis: Die ersten vier Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die Titelspiele um die Deutsche Meisterschaft.

_______________

So läuft der Spieltag in der U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppen G und F - Liga B

Der TSV Meerbusch ist nach seiner 1:2-Pleite bei Viktoria Köln aus der DFB-Nachwuchsliga abgestiegen. Der Rückstand auf Rang vier beträgt 13 Punkte, zwölf Punkte sind noch zu holen.

Der MSV Duisburg schiebt sich durch einen 1:0-Erfolg beim FC Hennef auf Rang vier und hat damit noch Chancen auf Platz eins in der Liga B, Gruppe G.

Rot-Weiss Essen ließ im Derby RW Oberhausen keine Chance. RWO droht der Abstieg, hat aber auch nur einen Punkt weniger als Duisburg.

Hinweis: Schaffen es Teams ohne Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) in die Top 4 der Rest-Gruppen, bleiben sie auch in der Folge-Saison in der DFB-Nachwuchsliga. Da es acht Gruppen gibt, richtet sich an dieser Stelle lediglich der Blick auf Gruppe G, da hier die Vertreter vom Niederrhein spielen. FuPa Niederrhein erstellt diesen Text.

DFB-Nachwuchsliga: diese Teams

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: