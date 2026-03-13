TSV Meerbusch steht vor nächster Bewährungsprobe Auf den TSV Meerbusch wartet in der Oberliga bei Tabellenführer Ratingen 04 erneut eine Herausforderung. Der FC Büderich fährt mit wachsendem Druck nach Homberg. von Christoph Baumeister · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Der TSV Meerbusch muss beim Spitzenreiter bestehen. – Foto: Hubert Wilschrey

Für den TSV Meerbusch steht am Freitagabend (19.30 Uhr) in der Oberliga Niederrhein bei Ratingen 04/19 die zweite Partie nach dem Rücktritt von Trainer Marcel Winkens an. Winkens hatte Mitte vergangener Woche wegen vereinsinterner Streitigkeiten über die sportliche Ausrichtung seinen Posten niedergelegt. Das erste Spiel unter Interimstrainer Marc Roch misslang deutlich. Gegen den VfB Hilden setzte es ein 0:5.

Für Roch kam das nicht überraschend: „Wir hatten in der Vorwoche ziemlich viel Unruhe, was ein Grund für die klare Niederlage war. Aber jetzt haben sich die Wogen wieder geglättet. Entsprechend erwarte ich eine Reaktion von der Mannschaft.“ Meerbusch beim Spitzenreiter gefordert Die Aufgabe hat es jedoch in sich, denn die Meerbuscher gastieren beim Spitzenreiter. „Uns erwartet die nächste Bewährungsprobe. Wenn man zu diesem Zeitpunkt der Saison Tabellenführer ist, sagt das viel über die Qualität der Ratinger aus“, meint Roch. Entscheidend werde vor allem wieder eine stabile Defensive sein. In den ersten vier Rückrundenspielen hatten die Blau-Gelben nur einen Gegentreffer kassiert und damit vier Siege in Serie gefeiert. „Das muss unsere Basis sein“, so Roch.

Personell entspannt sich die Lage etwas. Florian Berisha kehrt nach abgesessener Gelbsperre zurück in den Kader. Auch Daniel Aserov, der am vergangenen Wochenende in der „Zwoten“ ausgeholfen hatte, steht Roch wieder zur Verfügung. Fraglich bleibt der Einsatz von Pablo Ramm und Yasin Bas, die beide angeschlagen sind. Siebenbach nahnt seinen FC Büderich

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr VfB Homberg VfB Homberg FC Büderich FC Büderich 15:00 PUSH