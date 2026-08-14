TSV Meerbusch startet runderneuert in die Saison

Meerbusch steht vor einer schwierigen Aufgabe – Foto: Arno Wirths

Ein konkretes Tabellenziel formuliert Dahms deshalb bewusst nicht. „In erster Linie wollen wir so schnell wie möglich den Klassenerhalt sichern“, sagt der 38-Jährige. Das Potenzial für Überraschungen sieht er allerdings durchaus: „Die Mannschaft verfügt individuell über extrem viel Qualität. Entscheidend wird sein, wie schnell sie zusammenwächst und wie sie mit Rückschlägen umgehen wird.“

Im Kader gibt es auch einige erfahrene Spieler, die Verantwortung übernehmen sollen. Torwart Franz Langhoff, Kapitän Daniel Hoff und sein Stellvertreter Leonel Kadiata gehören dazu. Dahms hebt zudem Yasin Bas hervor. Der Mittelfeldspieler sei ein „aggressiver Leader“, der weniger durch Worte als durch seine Spielweise vorangehe. „Er geht unangenehme Wege und gewinnt viele Zweikämpfe“, so Dahms.

Dahms weiß auch, dass die gute Vorbereitung und der gelungene Pflichtspielauftakt noch kein eingespieltes Team ergeben. „Emotional haben wir uns definitiv gefunden. Spielerisch gibt es aber noch große Entwicklungsschritte“, sagt der Trainer. Sechs bis acht Wochen könne es noch dauern, bis die Abläufe wirklich verinnerlicht seien. Der neue TSV-Coach hat eine klare Vorstellung, wie sein Team künftig auftreten soll. Die Blau-Gelben möchten laufintensiv spielen, früh anlaufen und den Gegner möglichst häufig durchs Doppeln unter Druck setzen. Gleichzeitig soll mit viel Ballbesitz und spielerischen Lösungen gearbeitet werden.

Wer am Freitag im Auftaktspiel beginnen wird, ist für den Coach noch nicht entschieden. Das Leistungsgefälle innerhalb des Kaders sei derzeit extrem gering. Für Dahms ist das eine angenehme, wenn auch komplizierte Situation: „Ich hatte zuletzt überhaupt keine Bauchschmerzen zu wechseln. Egal, welchen Spieler ich neu gebracht habe, die Qualität hat nicht abgenommen.“

Zum Auftakt wartet gleich eine hohe Hürde. Fortunas U23 musste zwar zwangsweise aus der Regionalliga absteigen, Dahms sieht die Mannschaft dennoch auf Viertliga-Niveau. „Die Düsseldorfer haben unglaubliche individuelle Qualität“, sagt er. Der Gegner sei trotz zahlreicher Veränderungen keineswegs völlig neu zusammengestellt. Entsprechend gehe seine Mannschaft als Außenseiter in die Partie. Doch genau darin liege auch eine Chance. „Das Ergebnis kann wirklich in alle Richtungen ausschlagen“, meint Dahms.