TSV Meerbusch startet mit zwei Niederlagen in DFB-Nachwuchsliga

Die U17 des TSV Meerbusch hat zum Auftakt der DFB-Nachwuchsliga Lehrgeld zahlen müssen. Sowohl gegen Viktoria Köln (1:2) als auch bei der SV Elversberg (2:3) unterlag das Team von Trainer Andreas Graef jeweils mit einem Tor Unterschied.
Im ersten Spiel gegen Viktoria Köln gerieten die Blau-Gelben durch ein Eigentor von Jan Luka Mausbach in Rückstand (27.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Oluwatome Osikoya auf 2:0 für die Gäste (45.+2). TSV-Torhüter Nils Arne Poncin verhinderte mit zwei gehaltenen Elfmetern einen höheren Rückstand. In der 84. Minute brachte Philipp Garcia Bouzas die Hausherren auf 1:2 heran. Wenig später bot sich dem TSV-Nachwuchs sogar noch eine große Chance zum Ausgleich, die er jedoch ungenutzt verstreichen ließ. „Alles in allem haben wir verdient verloren. Viktoria war einfach besser“, sagte Graef.
Deutlich ärgerlicher war aus Sicht des TSV-Trainers die Niederlage bei der SV Elversberg. Zur Pause lag seine Mannschaft nach Treffern von Connor Hagen Metzger (23.) und Leon Häßel (40.) nach zwei individuellen Fehlern bereits mit 0:2 zurück. Nach dem Seitenwechsel zeigten die Meerbuscher aber eine gute Reaktion. Max Batt sorgte in der 53. Minute für den Anschlusstreffer. Kurz darauf sah der Elversberger Torhüter Noah Klein wegen einer Unsportlichkeit die Rote Karte. In Überzahl diktierte der TSV das Geschehen. Pelu Reutershahn gelang in der 65. Minute der 2:2-Ausgleich, danach scheiterten die Gäste mehrmals am Aluminium. In der Schlussphase liefen die Meerbuscher dann in einen Konter, den Elversbergs Kaan Demirok zum 3:2-Endstand nutzte (89.). „Normalerweise hätten wir drei Punkte mit nach Hause nehmen müssen, so standen wir mit leeren Händen da“, ärgerte sich Graef.
Der Trainer ordnet den Saisonstart aber realistisch ein. „Der Übergang von der Niederrheinliga in die DFB-Nachwuchsliga ist extrem schwierig. Das ist ein ganz anderes sportliches Niveau“, sagt Graef. Fehler würden konsequent bestraft, die individuellen Fähigkeiten der Gegner seien deutlich ausgeprägter. Gleichzeitig verweist er darauf, dass beide Spiele nur knapp verloren gingen. „Wir haben damit gezeigt, dass wir mithalten können“, betont Graef. Erschwert wird die Situation für sein Team durch mehrere Ausfälle. Zahlreiche Stammspieler stehen derzeit verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. „Wir pfeifen personell aus dem letzten Loch“, so Graef.
In der DFB-Nachwuchsliga stehen für die Blau-Gelben noch weitere zehn Spiele an. Um den Klassenerhalt zu erreichen, müssen sie unter den besten vier Teams landen. „Die Lernkurve muss bei uns schnell nach oben gehen, dann haben wir noch eine Chance“, sagt Graef. Am kommenden Sonntag um 15 Uhr trifft der TSV auf dem Lanker Sportplatz auf die SpVgg Greuther Fürth.