TSV Meerbusch startet mit zwei Niederlagen in DFB-Nachwuchsliga

Deutlich ärgerlicher war aus Sicht des TSV-Trainers die Niederlage bei der SV Elversberg. Zur Pause lag seine Mannschaft nach Treffern von Connor Hagen Metzger (23.) und Leon Häßel (40.) nach zwei individuellen Fehlern bereits mit 0:2 zurück. Nach dem Seitenwechsel zeigten die Meerbuscher aber eine gute Reaktion. Max Batt sorgte in der 53. Minute für den Anschlusstreffer. Kurz darauf sah der Elversberger Torhüter Noah Klein wegen einer Unsportlichkeit die Rote Karte. In Überzahl diktierte der TSV das Geschehen. Pelu Reutershahn gelang in der 65. Minute der 2:2-Ausgleich, danach scheiterten die Gäste mehrmals am Aluminium. In der Schlussphase liefen die Meerbuscher dann in einen Konter, den Elversbergs Kaan Demirok zum 3:2-Endstand nutzte (89.). „Normalerweise hätten wir drei Punkte mit nach Hause nehmen müssen, so standen wir mit leeren Händen da“, ärgerte sich Graef.