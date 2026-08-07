TSV Meerbusch startet mit Pokalspiel in die Saison TSV Meerbusch gastiert am Sonntag beim 1. FC Kleve. Nachdem die Generalprobe mit einer Niederlage endete, erwartet Trainer Johannes Dahms nun eine „echte Standortbestimmung“. von Christoph Baumeister · Gestern, 22:00 Uhr · 0 Leser

Meerbusch legt los. – Foto: Ralph Görtz

Die Zeit der Testspiele ist vorbei. Am Sonntag, 15 Uhr, startet Oberligist TSV Meerbusch mit der ersten Runde des Niederrheinpokals beim 1. FC Kleve in die Pflichtspielsaison. Nach mehr als fünf Wochen Vorbereitung fiebert Trainer Johannes Dahms dem Auftakt entgegen: „Wir sind sehr gut gerüstet. Alle Spieler haben in der Vorbereitung viele Einsatzminuten bekommen, sodass die komplette Mannschaft eingespielt und gut vorbereitet ist. Jetzt freuen wir uns darauf, dass es endlich losgeht.“

Die Generalprobe am Mittwochabend verlief allerdings nicht nach Wunsch. Beim Landesligisten DJK Gnadental unterlag der TSV trotz rund 65-minütiger Überzahl mit 0:1. Durch einen Foulelfmeter gerieten die Blau-Gelben in der 18. Minute in Rückstand, kurz darauf sah Gnadentals Oluremi Williams wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte. Anschließend spielte sich das Geschehen fast ausschließlich in der Hälfte der Gastgeber ab. „Unser Torwart hatte nach der Roten Karte keinen Ballkontakt mehr“, berichtet Dahms. Seine Elf erspielte sich zahlreiche Abschlüsse, scheiterte aber immer wieder an der dicht gestaffelten Defensive der Gastgeber. „Wir haben fast 70 Minuten praktisch um den Strafraum gespielt, uns aber kaum klare Chancen erarbeitet. Das zeigt, wie schwer es gegen einen Gegner ist, der sich mit zehn Mann in den eigenen Sechzehner stellt.“

Dahms erwartet eine echte Standortbestimmung Trotz der Niederlage zog der Trainer wichtige Erkenntnisse aus der Partie: „Das war ein gutes Learning. Solche Spiele kann es auch im Saisonverlauf geben. Dann kommt es darauf an, die Geduld zu behalten und die richtigen Lösungen zu finden.“ Am Sonntag rechnet Dahms dennoch mit einer anderen Begegnung: „Kleve hat definitiv Oberliganiveau und wird sich nicht ausschließlich hinten reinstellen. Das wird für uns eine echte Standortbestimmung.“