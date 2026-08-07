TSV Meerbusch startet mit Pokalspiel in die Saison

Die Zeit der Testspiele ist vorbei. Am Sonntag, 15 Uhr, startet Oberligist TSV Meerbusch mit der ersten Runde des Niederrheinpokals beim 1. FC Kleve in die Pflichtspielsaison. Nach mehr als fünf Wochen Vorbereitung fiebert Trainer Johannes Dahms dem Auftakt entgegen: „Wir sind sehr gut gerüstet. Alle Spieler haben in der Vorbereitung viele Einsatzminuten bekommen, sodass die komplette Mannschaft eingespielt und gut vorbereitet ist. Jetzt freuen wir uns darauf, dass es endlich losgeht.“
Die Generalprobe am Mittwochabend verlief allerdings nicht nach Wunsch. Beim Landesligisten DJK Gnadental unterlag der TSV trotz rund 65-minütiger Überzahl mit 0:1. Durch einen Foulelfmeter gerieten die Blau-Gelben in der 18. Minute in Rückstand, kurz darauf sah Gnadentals Oluremi Williams wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte.
Anschließend spielte sich das Geschehen fast ausschließlich in der Hälfte der Gastgeber ab. „Unser Torwart hatte nach der Roten Karte keinen Ballkontakt mehr“, berichtet Dahms. Seine Elf erspielte sich zahlreiche Abschlüsse, scheiterte aber immer wieder an der dicht gestaffelten Defensive der Gastgeber. „Wir haben fast 70 Minuten praktisch um den Strafraum gespielt, uns aber kaum klare Chancen erarbeitet. Das zeigt, wie schwer es gegen einen Gegner ist, der sich mit zehn Mann in den eigenen Sechzehner stellt.“
Trotz der Niederlage zog der Trainer wichtige Erkenntnisse aus der Partie: „Das war ein gutes Learning. Solche Spiele kann es auch im Saisonverlauf geben. Dann kommt es darauf an, die Geduld zu behalten und die richtigen Lösungen zu finden.“ Am Sonntag rechnet Dahms dennoch mit einer anderen Begegnung: „Kleve hat definitiv Oberliganiveau und wird sich nicht ausschließlich hinten reinstellen. Das wird für uns eine echte Standortbestimmung.“
Personell wird Dahms erneut improvisieren müssen. Mehrere Zugänge, darunter Hayato Uchimura und Ho-Won Ryu, warten noch auf ihre Spielberechtigung. Unabhängig davon erwartet der TSV-Trainer von seiner Mannschaft vor allem die Tugenden, die sie bereits in der Vorbereitung gezeigt hat. „Die Jungs haben nie aufgegeben und immer weitergearbeitet, egal, wie das Spiel gelaufen ist. Genau diese Leidenschaft und diesen Einsatz will ich auch am Sonntag sehen. Dazu brauchen wir eine Portion Geduld und Cleverness.“
Der Niederrheinpokal ist für den neuen TSV-Trainer dabei keineswegs nur eine Vorbereitung auf den Ligaauftakt bei der U23 von Fortuna Düsseldorf am darauffolgenden Wochenende: „Wir nehmen den Pokalwettbewerb zu 100 Prozent ernst. Für uns ist das die erste Möglichkeit, uns unter Wettkampfbedingungen zu beweisen. Außerdem ist unsere Startelf noch nicht endgültig gefunden. Jeder Spieler hat die Chance, sich für den Oberliga-Start zu empfehlen.“