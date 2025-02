Die Sportfreunde Baumberg taumeln. – Foto: Ulrich Laakmann

TSV Meerbusch sorgt für Heimdebakel der SF Baumberg Die Sportfreunde Baumberg gehen beim TSV Meerbusch mit 0:4 unter. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein SF Baumberg TSV Meerbus.

Mit 0:4 müssen sich die Sportfreunde Baumberg daheim gegen den TSV Meerbusch geschlagen geben und lassen nahezu alles vermissen. Cheftrainer Salah El Halimi findet: „Jetzt weiß auch der Letzte, dass wir uns mitten im Abstiegskampf befinden.“

So., 09.02.2025, 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg SF Baumberg TSV Meerbusch TSV Meerbus. 0 4 Abpfiff Der abstiegsgefährdete Titelträger Sportfreunde Baumberg musste zum Wiederbeginn der Meisterschaft in der Oberliga Niederrhein nach einem überaus schwachen Auftritt gegen den TSV Meerbusch eine ernüchternde und empfindliche 0:4 (0:1)-Heimniederlage hinnehmen. In den ersten Minuten waren beide Teams spürbar auf Torsicherung bedacht und vermieden weitgehend das Risiko. Doch in der siebten Minute ließ sich die wackelige SFB-Defensive auf simple Weise überrumpeln: Eine Rechtsflanke von Ariyoh Yussuf Ayinla landete bei Mohmamed Yassin Benslaiman Benktib, der in der Box gegen den rechten Innenpfosten köpfte, von wo der Ball ins Tor sprang – drei Baumberger Verteidiger schauten hierbei tatenlos zu – 0:1.

Fünf Minuten später wurde Kapitän Louis Klotz im Meerbuscher Strafraum von den Beinen geholt, doch der Elfmeterpfiff blieb aus (12.). Bitter: Einer der wenigen SFB-Routiniers und Aktivposten musste danach verletzungsbedingt ausgewechselt werden (19.). Es dauerte eine halbe Stunde bis die zu umständlich agierenden Hausherren ihre erste Torchance verzeichneten: Nach einem Foulspiel an Robin Schnadt scheiterte Baris Sarikaya per Freistoß am sicheren Keeper Kevin Bartschies (30.), der acht Minuten später wieder im Mittelpunkt stand – nach einer Linksflanke von Sarikaya lenkte er die Direktabnahme von Tim Knetsch um den linken Pfosten (38.). Die anschließende Ecke sorgte für reichlich Gefahr, denn nacheinander scheiterten Knetsch, Lukas Bludau und Al-Hassan Turay in aussichtsreichen Positionen am dichten Abwehrbollwerk (39.). SFB ohne Durchschlagskraft