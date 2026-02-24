TSV Meerbusch setzt Lauf fort, bittere Niederlage für FC Büderich

Der TSV Meerbusch war gegen Adler Union Frintrop erfolgreich. – Foto: Hubert Wilschrey

Der TSV Meerbusch hat sich mit einem 2:1 (0:1) gegen Union Frintrop vorerst aus dem Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein verabschiedet. Der vierte Sieg in Folge ließ sein Polster auf zwölf Punkte anwachsen. In der ersten Hälfte deutete noch wenig drauf hin.

Kurz danach schlugen die Gastgeber erneut zu. Francisco San Jose flankte punktgenau auf den zweiten Pfosten, wo Harumi Goto zum 2:1 einschob (77.). In der Schlussphase verteidigte der TSV clever und brachte die knappe Führung sicher über die Zeit. „In der zweiten Hälfte hatten wir eine gute Intensität. Auch da lief nicht alles rund, aber die Jungs wollten und haben das Spiel verdient gedreht“, bilanzierte Winkens.

Zur Pause kamen Aaron Addo sowie Ilyas Vöpel ins Spiel. Diese Umstellungen zeigten Wirkung. Der TSV dominierte fortan das Spiel, Frintrop verlor die Ordnung. In der 67. Minute fiel der verdiente Ausgleich. Vöpel brachte einen Freistoß im zweiten Anlauf vors Tor, Florian Berisha drückte den Ball über die Linie.

Die Essener waren zunächst besser und gingen früh in Führung. Yannick Reiners verwandelte einen Elfmeter, nachdem Dominik Stukator von TSV-Keeper Franz Langhoff zu Fall gebracht worden war. Die Meerbuscher setzten offensiv kaum Akzente, Harumi Goto vergab die einzige klare Gelegenheit. „Die erste Hälfte von uns war wirklich nicht gut“, meinte TSV-Trainer Marcel Winkens.

Der FC Büderich erlitt im Kampf um den Klassenerhalt einen Rückschlag. Dem SC St. Tönis unterlag er nach einem turbulenten Spiel mit 3:4 (1:2). „Diese Partie dürfen wir nicht verlieren, weil wir über 90 Minuten viel gefährlicher waren“, sagte Trainer Sebastian Siebenbach.

Seine Mannschaft begann stark. Nach vier Minuten legte Oliver Dessau den Ball ideal für Kaies Alaisame auf, der mühelos zum 1:0 einschob (4.). Danach verteidigte der FCB solide, St. Tönis blieb aber über Standards gefährlich. In der 22. Minute landete ein Freistoß am langen Pfosten bei Julian Suaterna-Florez, der per Kopf ausglich. Kurz vor der Pause drehte Kohei Nakano nach einem weiteren Freistoß die Partie komplett (45.).

Die Büdericher zeigten sich davon zunächst unbeeindruckt. Dessau glich mit einem präzisen Schuss ins lange Eck aus (51.), Alaisame brachte sie nach starkem Umschaltspiel sogar in Führung (67.). Eine Großchance zur Vorentscheidung vergab wenig später Dessau im Eins-gegen-Eins mit SC-Keeper Tim Schrick.

Der FCB schien dennoch alles im Griff zu haben, in der Schlussphase drehte der SC allerdings auf. Suaterna-Florez traf zum 3:3-Ausgleich (84.), ehe Maximilian Pohlig nach einem weiteren Freistoß sogar für den Siegestreffer sorgte (88.). „Drei Gegentore nach Standards zu kassieren ist sehr bitter. Deshalb stehen wir trotz guter Leistung mit leeren Händen da“, sagte Siebenbach.