TSV Meerbusch setzt auf wiederentdeckte Offensivkraft

Meerbusch will die Saison positiv beenden. – Foto: Ralph Görtz

Die Top vier der Liga sind bereits enteilt, doch die fünftplatzierte SpVg Schonnebeck (45 Punkte) ist für die Blau-Gelben noch in Reichweite. „Wir wollen weiter Spiele gewinnen. Das ist der Ursprung, warum wir mit Fußball angefangen haben“, gibt Roch die Marschroute für die verbleibenden sechs Partien vor.

Auffällig ist vor allem die wiederentdeckte Offensivkraft des TSV. Bei den jüngsten Siegen gegen Kleve (4:2) und zuletzt in Jüchen-Garzweiler (4:0) sowie der zwischenzeitlichen Niederlage in St. Tönis (2:4) erzielten die Meerbuscher zehn Tore in drei Spielen. In den 25 Ligapartien zuvor waren es lediglich 28 Treffer gewesen. „Wir haben vorne derzeit enorm viel Tempo und können mit unseren schnellen Spielern jeden Gegner in der Liga vor Probleme stellen, wenn wir gleichzeitig die nötige Effizienz an den Tag legen“, sagt Roch.

Meerbusch kann eine Rolle im Abstiegskampf spielen

Während es für den TSV in den sechs verbleibenden Saisonspielen vor allem um eine möglichst gute Platzierung in der Abschlusstabelle geht, kämpfen die kommenden Gegner allesamt noch um den Klassenerhalt. Am Sonntag um 15 Uhr empfangen die Meerbuscher die Sportfreunde Baumberg auf dem Lanker Sportplatz, anschließend warten mit dem SV Sonsbeck, dem SV Biemenhorst und dem FC Büderich 02 drei weitere Teams aus dem Tabellenkeller. „Wettbewerbsverzerrung wollen wir uns auf keinen Fall nachsagen lassen. Außerdem sollten wir die Dinge, die wir gut begonnen haben, auch vernünftig zu Ende bringen“, betont der 57-Jährige.

Dass Baumberg aktuell auf einem Abstiegsplatz steht, kommt für viele unerwartet. „Fast jeder ist überrascht, dass sie dort unten stehen. Das Team ist spielstark und technisch versiert“, sagt Roch, der zugleich eindringlich warnt: „Der Tabellenstand sagt über die individuelle Qualität nichts aus. Das ist ein Gegner, der über das Spielerische kommt und jeden unter Druck setzen kann.“

Seine Mannschaft will an die überzeugende Vorstellung in Jüchen anknüpfen, wo sie defensiv kaum etwas zuließ und immer wieder schnell umschaltete. Entscheidend wird erneut die richtige Balance sein. „Wir brauchen Struktur, eine gute Ordnung und müssen im richtigen Moment unsere Konter setzen. Vorne dürfen die Jungs kreativ und frei spielen, hinten muss stabil gearbeitet werden“, fordert Roch. Personelle Wechsel sind nicht zu erwarten. „Die jüngste Leistung war sehr gut, daher gibt es keinen Grund dazu. Wenn sich niemand kurzfristig verletzt, wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern“, sagt der Interimstrainer.