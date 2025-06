TSV Meerbusch schließt die Saison auf Rang zehn ab

Der TSV Meerbusch hat die letzte Chance verpasst, die Saison in der Oberliga Niederrhein doch noch auf einem einstelligen Tabellenplatz zu beenden. Im abschließenden Spiel kam er bei den Sportfreunden Niederwenigern in Hattingen nicht über ein 3:3 (1:1) hinaus und blieb deshalb auf Rang zehn stehen.

„Da die beiden vor uns platzierten Teams nicht gewonnen haben, hätten wir mit einem Sieg Achter werden können“, sagte Trainer Samir Sisic, der am Sonntag zum letzten Mal an der Seitenlinie des TSV stand. „Es ist sehr ärgerlich, dass wir das nicht geschafft haben. Alles in allem haben wir jedoch mit einer neuformierten Mannschaft eine sehr stabile Saison gezeigt.“