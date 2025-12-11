TSV Meerbusch peilt erfolgreichen Jahresabschluss an

Auch wenn es beim KFC Uerdingen am zurückliegenden Wochenende trotz ordentlicher Vorstellung nur zu einem 1:2 reichte, schöpft der TSV-Trainer Zuversicht aus der Partie. „Das war definitiv ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt Winkens. „Uns fehlt manchmal vorne wie hinten noch der letzte Punch, aber das gehört bei einer jungen Mannschaft dazu. Zudem haben wir schon mehrfach gezeigt, dass wir es können.“

Personelle Herausforderungen gemeistert

Was seine Mannschaft schon seit längerer Zeit vor große Herausforderungen stellt, ist die personelle Lage. In der starken Phase von Anfang Oktober bis Mitte November, als die Blau-Gelben aus fünf Spielen zwölf Punkte holten, konnte Winkens weitgehend auf ein eingespieltes Team bauen. „Im letzten Heimspiel gegen Büderich sind uns dann drei Stammkräfte gleichzeitig weggebrochen, irgendwann kann man das nicht mehr kompensieren.“ Nur acht Spieler seien in dieser Oberliga-Saison auf mehr als 50 Prozent Einsatzzeit gekommen, drei davon fehlen aktuell verletzt. „Wir stehen im Moment mit fünf Leuten da, die dauerhafte Referenzwerte haben. Das erklärt die fehlende Konstanz“ unterstreicht Winkens. Neue Ausfälle gibt es zumindest nicht. Und die Hoffnung besteht, dass Aaron Addo am Freitag in die Mannschaft zurückkehren kann.

Die Ausgangslage vor dem letzten Spiel des Jahres zeigt einmal mehr, wie außergewöhnlich eng es in dieser Oberliga-Saison zugeht. Zwischen Platz fünf und dem ersten Abstiegsrang liegen lediglich sechs Punkte. Der TSV Meerbusch steht mit 21 Zählern mitten in dieser dichten Zone, in der Siegesserien sofort nach oben führen, kleine Schwächephasen aber genauso schnell nach unten ziehen können. „Das konnte keiner so erwarten“, sagt Winkens. „Jede Woche verschiebt sich alles. Deswegen zählt für uns vor allem, den Abstand nach unten zu vergrößern. Alles andere ist Bonus.“

Gast aus Essen im Aufwind

Mit ETB SW Essen wartet nun ein Gegner, der seit dem Trainerwechsel Anfang November einen Aufschwung erlebt. „Gerade offensiv haben die viel Qualität. Das wird alles andere als ein Spaziergang“, warnt Winkens. Mit einem Erfolg wäre sein Team klar über dem angepeilten 20-Punkte-Ziel und hätte den großen Personalproblemen getrotzt. Winkens: „Es sind die letzten 90 Minuten des Jahres. Wenn wir die positiv gestalten, gehen wir mit einem richtig guten Gefühl in die Pause.“