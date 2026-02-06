TSV Meerbusch muss improvisieren, FC Büderich will Wiedergutmachung

Mit 27 Punkten bewegt sich der TSV in der Oberliga Niederrhein als Siebter eigentlich in ruhigerem Fahrwasser. Doch aufgrund der engen Tabellenkonstellation richtet Winkens weiter den Blick in Richtung Abstiegsränge. „Wir dürfen uns keine große Schwächephase erlauben, sonst sind wir ganz schnell wieder unten drin“, warnt er. Zum Rückrundenstart gewann sein Team mit 1:0 gegen Homberg . Spielerisch war vieles „sehr dürftig“, was Winkens angesichts der Ausfälle aber nicht wundert: „Wir bekommen personell einfach keine Kontinuität rein.“

Unter diesen Voraussetzungen bleibt den Meerbuschern kaum etwas anderes übrig, als weiter auf defensive Stabilität zu setzen. Siebenmal spielten sie in dieser Oberliga-Saison bereits zu Null. „Das ist unsere Basis“, sagt Winkens. Ein offensives Spektakel erwartet er in Holzheim nicht: „Hinten dicht stehen und vorne hilft der liebe Gott – anders kann man es kaum sagen. Wenn wir einen Punkt holen, wäre das ein Riesenerfolg.“

FC Büderich will sich absetzen

Der FC Büderich 02 könnte sich am Sonntag (15.30 Uhr) am heimischen Eisenbrand mit einem Erfolg über Schlusslicht SV Biemenhorst ein beträchtliches Polster auf die Abstiegsplätze aufbauen. „Diese Partie wird sehr entscheidend, wie es für uns weitergeht. Wenn wir gewinnen, hätten wir 29 Punkte aus 19 Spielen und könnten erst einmal richtig durchatmen“, betont Trainer Sebastian Siebenbach.

Die Erinnerungen an das Hinspiel sind noch schmerzhaft präsent. Am zweiten Spieltag verspielte der FCB eine 2:1-Pausenführung und ging am Ende mit 2:6 unter. „Wir haben damals eine richtige Abreibung bekommen. Das tat sehr weh“, sagt Siebenbach. Entsprechend hoffe er, dass seine Schützlinge mit „Wut im Bauch“ auftreten. Gleichzeitig warnt er davor, den Gegner zu unterschätzen: „Biemenhorst ist schwierig einzuordnen, abschreiben darf man sie aber definitiv nicht.“

Mit 55 Gegentoren stellen die Gäste die mit Abstand schwächste Abwehr der Liga. „Diese Bilanz spricht eine klare Sprache, aber offensiv sieht es anders aus, da haben sie richtige Qualität“, warnt Siebenbach, der wieder deutlich mehr personelle Optionen hat. Neben den vier Winterzugängen stehen nach langen Verletzungspausen auch Philipp Baum und Shunta Onishi wieder zur Verfügung.

