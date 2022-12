TSV Meerbusch möchte für positiven Jahresabschluss sorgen Im Auswärtsspiel bei Ratingen 04/19 will der Oberligist aus Meerbuschzum siebten Mal in Folge ungeschlagen bleiben.rn

Im ersten Rückrundenspiel der Oberliga Niederrhein ist der TSV Meerbusch am Freitagabend um 19:30 Uhr bei Ratingen 04/19 zu Gast. „Wir wollen alles raushauen und für einen positiven Jahresabschluss sorgen“, sagt Trainer Kevin Kreuzberg. Zuletzt blieb seine Mannschaft sechsmal in Folge ungeschlagen.

Bei seinem Einstand als TSV-Coach unterlag sein Team im Hinspiel den Ratingern mit 3:5. „Wir waren damals noch nicht in der Liga angekommen“, sagt Kreuzberg und fügt an: „Inzwischen sind wir in unserer Entwicklung deutlich weiter, so dass ich zuversichtlich bin, dass wir ein besseres Resultat einfahren und unsere Serie mit in das neue Jahr nehmen werden.“

In den beiden zurückliegenden Partien gelangen ihr Arbeitssiege gegen den FC Kray (3:1) und bei den Sportfreunden Hamborn (2:1), durch die sich die Blau-Gelben wieder in die obere Tabellenhälfte vorarbeiteten. Da zwischen Rang acht, den der TSV einnimmt, und dem ersten Abstiegsplatz lediglich sechs Punkte liegen, ist die Gefahr allerdings nach wie vor nicht gebannt. „Da die Liga sehr ausgeglichen ist, wird es wahrscheinlich noch etwas dauern, bis wir uns endgültig von den unteren Tabellenregionen abgesetzt haben“, unterstreicht Kreuzberg.

Ob das Spiel trotz der klirrenden Kälte tatsächlich stattfinden wird, entscheidet sich erst am Abend. „Die Partie wurde bereits auf den Kunstrasenplatz verlegt. Sollte der Schiedsrichter der Meinung, dass der Untergrund zur rutschig ist, wird er nicht anpfeifen. Stand jetzt gehen wir aber davon aus, dass wir spielen“, so Kreuzberg. Lukas van den Bergh, Leon Kempkens und Sebastian van Santen kehren in den TSV-Kader zurück. Fehlen werden hingegen Patrick Ellguth, Fabio Fahrian, Ebenezer Amoah, Emin Uzun, Ben Büschgens und Arton Tolaj.

Auch Kreisliga A von Krefeld spielt

Während sich Landesliga-Spitzenreiter FC Büderich 02, Bezirksligist TSV Meerbusch II und Frauen-Landesligist OSV Meerbusch bereits in die Winterpause verabschiedet haben und erst am 26. Februar wieder den Spielbetrieb aufnehmen, sind die Teams in der Kreisliga A am Wochenende noch einmal gefordert. Zum Auftakt der Rückrunde ist der OSV Meerbusch am Samstag um 15:30 Uhr beim sechsplatzierten SC St. Tönis II zu Gast. Die Osterather fuhren zuletzt sieben Siege in Serie ein, darunter gegen die Lokalrivalen TSV Meerbusch III (6:1) und SSV Strümp (3:1), und katapultierten sich damit an die Spitze. Ihr Vorsprung auf die Verfolger TSV Bockum und TSV Kaldenkirchen beträgt jedoch nur zwei bzw. drei Zähler. Ganz anders verläuft die Formkurve des SSV Strümp, der zum Jahresabschluss am Samstag um 16 Uhr beim TIV Nettetal antreten muss. Nach fünf Niederlagen sind die Rot-Weißen auf Rang 15 durchgereicht worden. Die TSV-Drittvertretung hat am Wochenende spielfrei.