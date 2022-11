TSV Meerbusch mit Personalsorgen gegen den 1. FC Kleve Am Sonntag, 14.30 Uhr, trifft das Team von Trainer Kevin Kreuzberg auf den Tabellennachbarn. Die Blau-Gelben wollen den Aufwärtstrend fortsetzen.

Beim TSV Meerbusch zeigte die Formkurve zuletzt nach oben. Das Team von Trainer Kevin Kreuzberg setzte sich mit 2:0 gegen TuRU Düsseldorf durch, gegen den VfB Hilden spielten die Blau-Gelben 2:2-Remis. So hat man den Vorsprung vor der Abstiegszone ausgebaut. Und so soll es weitergehen, wenn am Sonntag, 14.30 Uhr, der Tabellennachbar 1. FC Kleve zu Gast ist. Doch die Herausforderung ist beträchtlich, so der Coach.

„Der 1. FC Kleve ist eine richtig gute Mannschaft. Ich habe mir zwei, drei Spiele von ihnen angesehen und weiß daher, dass sie eine gute Struktur und viel Erfahrung im Team haben. Da kommt auf jeden Fall ein unangenehmer Gegner auf uns zu, der uns alles abverlangen wird“, so der Trainer im Vorfeld der Partie. „Wir haben zuletzt konstant gut gespielt und wir wollen nun unbedingt nachlegen, um auch tabellarisch klettern zu können. Das ist für uns, aber sicher auch für den 1. FC Kleve ein sehr wichtiges Spiel“, sagt Kevin Kreuzberg, der seit dem Sommer beim TSV an der Seitenlinie steht.

Die Personalsorgen beim TSV Meerbusch sind allerdings groß. Angreifer Sebastian van Santen und Verteidiger Ben Büschgens fallen langfristig aus. Lukas van den Bergh, Arton Tolaj, Daniel Hoff, Emre Geneli und Ebenezer Amoah sind am Wochenende ebenfalls außen vor. „Allerdings haben wir einen breiten Kader. Es ist ja klar, dass es in einer langen Saison zu Ausfällen kommt. Ich habe aber auch vollstes Vertrauen in die Jungs, die am Sonntag spielen", so Kreuzberg.