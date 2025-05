TSV Meerbusch macht letzten Schritt, FC Büderich dreht Spieß um

Sein Team erwischte beim Tabellenvorletzten einen perfekten Start in die Partie. Nach zwölf Minuten setzte Kolja Pusch mit einem Steilpass Micah Cain in Szene, der MFC-Keeper Ahmet Karatay mühelos überwand. Eine Viertelstunde später landete der Ball im Strafraum bei Dion Gutaj, der knallhart ins rechte untere Eck traf. Unmittelbar nach Wiederbeginn erhöhte Kolja Pusch per Distanzschuss auf 3:0, Karatay ließ den Flatterball durch seine Hände gleiten.

Es war aber noch nicht die Vorentscheidung, weil die Blau-Gelben ihren Gegner danach zu zwei Toren einluden. Amed Öncel nutze einen Patzer von Oktay Soytürk zum 1:3 (52.), Cem Sabanci profitierte von einem Missgeschick von TSV-Torwart Alex Geraedts (71.). Mülheim drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich. Die Meerbuscher verteidigten aber ihren knappen Vorsprung und entschieden in der 88. Minute das Spiel vorzeitig für sich. Nach einer einstudierten Ecke war Yassin Benktib erfolgreich. In der Nachspielzeit sorgte Daniel Hoff für den 5:2-Endstand.

Der FC Büderich 02 wandelte gegen den VfB Hilden einen 0:1-Pausenrückstand noch in einen 3:1-Sieg um und ist damit nicht mehr vom siebten Tabellenplatz zu verdrängen. Im ersten Durchgang spielten die Hausherren noch gut mit, im Spiel nach vorne fehlte es aber an der nötigen Durchschlagskraft. Der VfB trug seine Angriffe entschlossener vor und ging in der 41. Minute durch Lukas Lier in Front. Kurz vor der Pause bewahrte FCB-Keeper Michael Sperling sein Team mit einer Glanzparade vor einem höheren Rückstand. Nach dem Seitenwechsel kam Büderich offensiv besser in Fahrt. Nach einem Foul an Jan Niklas Kühling verwandelte Kevin Weggen den fälligen Strafstoß zum Ausgleich (57.). Danach entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen für beide Seiten. Der FCB erwies sich letztlich als effektiver: Nach einer Freistoßflanke von Weggen köpfte Kühling zum 2:1 ein (83.). Kurz vor dem Abpfiff setzte Toni Munoz nach einem Konter den Schlusspunkt. „Auf Grund der zweiten Hälfte geht der Sieg in Ordnung“, befand Trainer Sebastian Siebenbach.

In der Bezirksliga löste der OSV Meerbusch durch einen 3:1-Sieg über den 1. FC Grevenbroich-Süd das Ticket für die Aufstiegsrelegation, der TSV II unterlag dem SV Uedesheim mit 1:4. A-Kreisligist SSV Strümp verlor beim SC Niederkrüchten ebenso mit 1:4. Die OSV-Damen kamen in der Landesliga mit 0:9 beim SV Glehn unter die Räder.