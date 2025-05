TSV Meerbusch macht Klassenverbleib so gut wie perfekt

Der TSV Meerbusch hat den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein so gut wie perfekt gemacht. Er setzte sich bei Schlusslicht TVD Velbert mit 5:1 (1:0) durch und baute damit seinen Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf neun Punkte aus. „Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn da jetzt noch etwas anbrennen sollte“, sagte Trainer Samir Sisic.

Seine Mannschaft bekam die Partie nach wenigen Minuten in den Griff und hätte bei Chancen von Vincent Boldt und Micah Cain schon früh in Führung gehen können. Nach einer halben Stunde trugen die Blau-Gelben einen weiteren guten Angriff vor, den Cain zum 1:0 abschloss. Bis zur Pause agierte der TSV danach zu passiv und wäre dafür fast bestraft worden, ein Seitfallzieher von Joshua Kapenda landete am Pfosten.

Genau in die Phase, in der die Hausherren auf den Ausgleich drängten, schlug der TSV zurück. Boldt schloss eine Kombination über die rechte Seite zum 3:1 ab. Damit war Velberts Widerstand gebrochen. Jacob Ballah (81.) und Oktay Soytürk (89.) erhöhten in der Endphase noch auf 5:1. „Wir haben das Spiel über rund 60 Minuten kontrolliert, daher geht der Sieg, auch wenn er etwas zu hoch ausgefallen ist, in Ordnung“, sagte Sisic.

FC Büderich dreht Spiel gegen TVD

Der FC Büderich 02 wandelte gegen Tabellennachbarn SV Sonsbeck einen 0:2-Rückstand in einen 4:2 (1:2)-Erfolg und festigte damit seinen sieben Platz. Den klar besseren Start erwischten die Gäste. Niklas Binn (5.) und Klaus Keisers (17.) sorgten bereits in der Anfangsphase für eine 2:0-Führung. Mit einem sehenswerten Distanzschuss in den Winkel zum 1:2 weckte Daud Gergery sein Team auf (23.). Die Hausherren waren fortan deutlich besser im Spiel, mussten aber kurz nach der Pause aufatmen, als Alex Maas das Leder an den Pfosten setzte.

Fünf Minuten nach dieser Aktion glich der FCB durch einen Abstauber von Brian Schwechel aus (55.). Nun diktierte der FCB mit viel Spielfreude das Geschehen. Armin Deljkovic sorgte auf spitzem Winkel für das 3:2 (73.), wenig später traf Alexander Lipinski nach Zuspiel von Jan Niklas Kühling zum 4:2-Endstand (77.). „Auch wenn wir das Quäntchen Glück auf unserer Seite hatten, war es hinten heraus ein verdienter Sieg“, befand Trainer Sebastian Siebenbach.

In der Bezirksliga bleibt der OSV Meerbusch nach dem 3:2 gegen Odenkirchen Zweiter. Der TSV II bezwang Neuwerk mit 1:0, während A-Kreisligist SSV Strümp mit 0:1 in Anrath verlor. Die OSV-Frauen unterlagen im Landesligaduell beim HSV Langenfeld mit 0:4.