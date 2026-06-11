TSV Meerbusch krönt Rekordsaison mit Auswärtssieg

Die Fußballer vom TSV Meerbusch haben die Saison in der Oberliga Niederrhein mit einem Auswärtssieg und der besten Platzierung der Vereinsgeschichte beendet. Beim ETB Schwarz-Weiß Essen setzten sich die Blau-Gelben am letzten Spieltag mit 4:3 (3:0) durch und schlossen die Spielzeit mit 50 Punkten auf Rang sechs ab.
Besondere Bedeutung hatte die Partie für Horst Riege. Der Teammanager verabschiedete sich nach zehn Jahren beim TSV aus seinem Amt und stand im Uhlenkrugstadion noch einmal als offiziell verantwortlicher Trainer an der Seitenlinie, weil Interimscoach Marc Roch aufgrund anderer Verpflichtungen im Nachwuchsbereich verhindert war. „Es war schön, dass ich in meinem letzten Spiel auf der Bank sitzen und ein paar Worte an die Mannschaft richten durfte“, sagte Riege.
Dabei hatte die Partie zunächst nicht nach einem Sieg der Gäste ausgesehen. Der ETB erwischte den besseren Start und hätte früh in Führung gehen können. Zunächst traf David Weinbender die Latte (7.), wenig später scheiterte Maurice Haar mit einem Foulelfmeter am stark reagierenden TSV-Keeper Kalle Grabek (17.).
Die verpassten Chancen sollten sich für die Hausherren rächen. Praktisch mit dem ersten gefährlichen Angriff gingen die Meerbuscher in Front. Nach einem gelungenen Angriff über die linke Seite kam Leon Kempkens frei zum Abschluss und traf zum 1:0 (22.).
Nur drei Minuten später erhöhte Florian Berisha auf 2:0 (25.). Der Offensivspieler ließ Torhüter Alex Golz aus kurzer Distanz keine Chance. Der TSV zeigte sich äußerst effizient und nutzte seine Möglichkeiten konsequent aus. Nach einem schnellen Konter stellte Micah Cain bereits in der 32. Minute auf 3:0. „Wir haben abgezockt gespielt und unsere Chancen eiskalt genutzt“, sagte Riege.
Kurz nach der Pause verkürzte Tim Kaminski nach einer Ecke per Kopf auf 1:3 (50.). Doch die Antwort der Blau-Gelben folgte im direkten Gegenzug. Nach einem Angriff über die linke Seite stellte Pablo Ramm den Drei-Tore-Vorsprung mit dem 4:1 wieder her (51.).
In der Folge wurde beim TSV fleißig gewechselt. Alle fünf Ersatzspieler kamen zum Einsatz, wodurch etwas der Spielfluss verloren ging. Der ETB nutzte dies noch zu zwei Treffern durch Samir Bouazza (78.) und Thorben Kern (89.). In der Schlussminute bot sich den Essenern sogar noch die Chance zum Ausgleich, doch der Ball verfehlte das Ziel.
Neben der Rekordplatzierung stand für Riege nach dem Abpfiff vor allem der emotionale Abschied im Mittelpunkt. „Ich habe hier zehn wunderbare Jahre erlebt und viele großartige Menschen kennengelernt. Jetzt genieße ich aber erst mal meine Ruhe“, sagte der 73-Jährige. Auch für ein Dutzend TSV-Akteure endete die Reise in Meerbusch: Sie werden in der kommenden Saison nicht mehr für die Blau-Gelben auflaufen.