TSV Meerbusch krönt Rekordsaison mit Auswärtssieg Oberliga Niederrhein: Für Horst Riege endet die Aufgabe beim TSV Meerbusch nach zehn Jahren. von Christoph Baumeister · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Für Horst Riege ist nach zehn Jahren beim TSV Meerbusch Schluss – Foto: Ludwig Sauels

Die Fußballer vom TSV Meerbusch haben die Saison in der Oberliga Niederrhein mit einem Auswärtssieg und der besten Platzierung der Vereinsgeschichte beendet. Beim ETB Schwarz-Weiß Essen setzten sich die Blau-Gelben am letzten Spieltag mit 4:3 (3:0) durch und schlossen die Spielzeit mit 50 Punkten auf Rang sechs ab.

Besondere Bedeutung hatte die Partie für Horst Riege. Der Teammanager verabschiedete sich nach zehn Jahren beim TSV aus seinem Amt und stand im Uhlenkrugstadion noch einmal als offiziell verantwortlicher Trainer an der Seitenlinie, weil Interimscoach Marc Roch aufgrund anderer Verpflichtungen im Nachwuchsbereich verhindert war. „Es war schön, dass ich in meinem letzten Spiel auf der Bank sitzen und ein paar Worte an die Mannschaft richten durfte“, sagte Riege. Startphase lief nicht gut für Meerbusch Dabei hatte die Partie zunächst nicht nach einem Sieg der Gäste ausgesehen. Der ETB erwischte den besseren Start und hätte früh in Führung gehen können. Zunächst traf David Weinbender die Latte (7.), wenig später scheiterte Maurice Haar mit einem Foulelfmeter am stark reagierenden TSV-Keeper Kalle Grabek (17.).

Die verpassten Chancen sollten sich für die Hausherren rächen. Praktisch mit dem ersten gefährlichen Angriff gingen die Meerbuscher in Front. Nach einem gelungenen Angriff über die linke Seite kam Leon Kempkens frei zum Abschluss und traf zum 1:0 (22.). Nur drei Minuten später erhöhte Florian Berisha auf 2:0 (25.). Der Offensivspieler ließ Torhüter Alex Golz aus kurzer Distanz keine Chance. Der TSV zeigte sich äußerst effizient und nutzte seine Möglichkeiten konsequent aus. Nach einem schnellen Konter stellte Micah Cain bereits in der 32. Minute auf 3:0. „Wir haben abgezockt gespielt und unsere Chancen eiskalt genutzt“, sagte Riege.