TSV Meerbusch kommt weiter nicht vom Fleck Oberliga Niederrhein: Beim Unentschieden gegen den 1. FC Monheim holte der TSV Meerbusch einen Punkt.

Der TSV Meerbusch kommt in der Oberliga Niederrhein weiter nicht vom Fleck. Zwar blieb er beim 2:2 (0:1) beim 1. FC Monheim zum vierten Mal in Folge ungeschlagen, teilte dabei aber auch zum dritten Mal die Punkte. „Aufgrund des Spielverlaufs ist das Unentschieden zu wenig für uns“, konstatierte Trainer Kevin Kreuzberg.

Im ersten Durchgang bestimmten die Gastgeber das Geschehen und gingen durch Tim Galleski (15.) verdient in Führung. Der TSV kam nur zu einer guten Gelegenheit, die Jacob Ballah ausließ. Doch die Mannschaft kam wie verwandelt aus der Kabine und nutzte gleich den ersten gefährlichen Angriff zum Ausgleich. Nach einer Kopfballvorlage von Oguz Ayan lief Ballah allein auf den gegnerischen Keeper zu und lupfte den Ball ins Tor (48.). Nur sieben Minuten später legte Ayan zurück auf Dion Gutaj, der aus elf Metern abschloss. In der Folge verpassten die Blau-Gelben bei mehreren Kontergelegenheiten die Vorentscheidung. Drei Minuten vor Schluss brachte Daniel Hoff im Strafraum Monheims Philip Lehnert zu Fall. Den fälligen Elfmeter nutzte Tobias Lippold zum 2:2-Endstand. „Für mich war es ein zweifelhafter Strafstoß, aber so etwas kann immer passieren, wenn man den Sack vorher nicht zumacht“, sagte Kreuzberg.

In der Landesliga hat der FC Büderich 02 seine zweite Saison-Niederlage kassiert. Trotz Überlegenheit unterlag er beim SC West mit 1:2 (1:1) und büßte damit seine Tabellenführung ein. „Wir sind weniger am Gegner als vielmehr an uns selbst gescheitert“, sagte Trainer Denis Hauswald. Zwar ging sein Team in der zehnten Minute durch Max Bauermeister in Front, danach betrieb der FCB aber Chancenwucher. Auch nach dem Wechsel ließ der Spitzenreiter viele weitere Gelegenheiten aus. Die Hausherren zeigten sich wesentlich effektiver und nutzten ihre wenigen Möglichkeiten, um den Spieß durch Diyar Turan (24.) und Daniel Anzelm (86.) zu drehen.

Bezirksligist TSV Meerbusch II unterlag dem SC Schiefbahn mit 3:4 (2:4). In der Kreisliga A entschied der OSV Meerbusch das Lokalderby beim SSV Strümp mit 3:1 (0:1) für sich. Andre Seidel (47./80.) und Frederic Klausner (77.) drehten vor 150 Fans den 0:1-Pausenrückstand durch Emrah Asan (33.) um. Der TSV Meerbusch III gewann mit 6:3 (4:1) beim VfL Willich II. Dreifach-Torschütze Jannik Boortz ragte heraus. Die Frauen des OSV Meerbusch verloren ihr letztes Landesligaspiel des Jahres trotz der frühen Führung durch Yassmina Ayaou mit 1:2 (1:0) bei Viktoria Anrath.