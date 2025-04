TSV Meerbusch kassiert sechste Niederlage in Folge

Der TSV Meerbusch kann in der Oberliga Niederrhein einfach nicht mehr punkten. Trotz einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte verloren die Blau-Gelben mit 2:3 (0:2) beim ETB Schwarz-Weiß Essen und kassierten damit ihre sechste Niederlage hintereinander. „Es ist extrem frustrierend. Wir waren zum wiederholten Male mit einem Top-Team auf Augenhöhe und stehen am Ende wieder mit leeren Händen da“, sagte Trainer Samir Sisic.

Der ETB startete furios und ging in der siebten Minute in Führung: Niko Bosnjak setzte sich im Strafraum gegen Oktay Soytürk durch und traf aus zehn Metern in die linke Ecke. Auch in der Folge hatten die Schwarz-Weißen das Geschehen im Griff. Bosnjak vergab zunächst knapp aus der Distanz (33.), ehe er nur eine Minute später aus spitzem Winkel zum 2:0 zuschlug. Der TSV fand in der ersten Halbzeit kaum ins Spiel, wirkte unsortiert in der Defensive und harmlos im Angriff. „Wir haben desaströs gespielt. Der Gegner hat zur Pause hochverdient mit 2:0 geführt“, sagte Sisic.

Umso überraschender war der Wandel nach dem Seitenwechsel. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff gelang Yassin Benktib der Anschlusstreffer. Die ETB-Abwehr brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Benktib versenkte die Kugel aus elf Metern im linken Eck (49.). Nur zehn Minuten später nutzte der Offensivakteur ein Missverständnis in der Essener Defensive aus und schob aus 18 Metern zum 2:2 ins verwaiste Tor ein (60.).