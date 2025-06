TSV Meerbusch: Kader nimmt weiter Gestalt an

Der TSV Meerbusch in der Saison 2024/25. – Foto: Benjamin Kühnen

Der Kader des TSV Meerbusch für die neue Saison nimmt weiter Gestalt an. Mit Francisco San Jose (FC Wegberg-Beeck), Florian Berisha, Aaron Addo (beide VfB Homberg) und Enes Tekin (FC Remscheid) hat der Oberligist vier weitere Neuzugänge unter Vertrag genommen.

San Jose lief in der Jugend für Borussia Mönchengladbach, Alemannia Aachen und Fortuna Köln auf. Nach zwölf Mittelrheinligapartien für Köln wechselte er im Sommer 2023 zum FC Wegberg-Beeck. Für ihn bestritt er in den beiden vergangenen Jahren zwölf Regionalliga- und 20 Mittelrheinligaspiele (vier Tore). Der 22-jährige Deutsch-Spanier kann sowohl defensiv als auch offensiv auf der rechten Außenbahn agieren. „Wir haben großen Wert daraufgelegt, einen Spieler zu finden, der beide Bereiche abdeckt. Francisco eine hohe Geschwindigkeit, Dynamik und Abschlussstärke mit“, sagt TSV-Trainer Marcel Winkens. Berisha spielte im Jugendbereich für Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und den VfL Bochum. Sein erstes Jahr bei den Erwachsenen führte in die Regionalliga – zehnmal lief er in der Spielzeit 23/24 für die SSVg Velbert auf. In der Vorsaison traf der 20-Jährige in 25 Oberligapartien für den VfB Homberg siebenmal. „Unser Spiel nach vorne ist stark auf Tempo und Pressing ausgerichtet – da passt Florian perfekt rein. Er ist ein arbeitender Stürmer, der viel für das Team arbeitet und auch die Wege geht, die weh tun“, so Winkens.

Erfahrung in Homberg Ebenfalls vom VfB Homberg stößt Addo nach Meerbusch. Der 21-jährige Innenverteidiger, der im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Bochum ausgebildet wurde, avancierte nach seinem Wechsel zu dem Duisburger Oberligisten auf Anhieb zum Stammspieler. In den letzten drei Jahren lief er 74-mal für den VfB in der fünfthöchsten Spielklasse auf. „Aaron bringt trotz seines jungen Alters bereits eine Menge Erfahrung mit. Mit seiner Zweikampf- und Kopfballstärke wird er unsere Defensive auf der linken Seite stabilisieren“, so Winkens.