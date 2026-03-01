 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

TSV Meerbusch jetzt Dritter, Sonsbeck und Büderich jubeln auswärts

Oberliga Niederrhein: Der 1. FC Kleve und der SV Biemenhorst verlieren den Anschluss an das rettende Ufer, weil mit dem SV Sonsbeck, der Holzheimer SG und dem FC Büderich mehrere Teams wichtige Siege feiern. Jubeln darf auch der TSV Meerbusch, der jetzt Zweiter ist.

von André Nückel · Heute, 17:49 Uhr · 0 Leser
TSV Meerbusch und SV Sonsbeck dürfen jubeln.
TSV Meerbusch und SV Sonsbeck dürfen jubeln. – Foto: Ludwig Sauels

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Nachdem am 21. Spieltag der Oberliga Niederrhein die DJK Adler Union Frintrop am Freitag einen wichtigen Sieg gegen den VfL Jüchen-Garzweiler feierte und die SpVg Schonnebeck beim Spitzenreiter Ratingen 04/19 punktete, patzte der KFC Uerdingen am Sonntag gegen den FC Büderich. Das bestraften der VfB Hilden und der TSV Meerbusch, im Keller reißen der 1. FC Kleve und der SV Biemenhorst ab.

Schon gelesen?

>>> SC St. Tönis verliert aus gutem Grund seinen Co-Trainer

>>> Biemenhorsts Luca Puhe träumt von der Regionalliga

>>> KFC Uerdingen kann wieder aus eigener Kraft Meister werden

>>> Hildens Regionalliga-Ambitionen auf dem Prüfstand

>>> Tönnies: "Hässliche Visage nicht mehr sehen"

>>> Marcio Blank will Profi werden

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Niederrhein

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

________________

SV Sonsbeck feiert den Derbysieg

Heute, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
1
2
Abpfiff

Derbysiege sind doch etwas ganz Besonderes. Der SV Sonsbeck feierte einen solchen Erfolg am Nachmittag beim VfB Homberg. Schon vor der Pause machte der SVS alles klar. Klaus Keisers (10.) und Marco De Stefano (34.) erzielte die Treffer für den Gast. Der Anschlusstreffer von Emir Demiri per Foulelfmeter leitete keine späte Wende ein (69.), sodass nach 90 Minuten die Homberger Pleite perfekt war. Das Team von Stefan Janßen hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, der SVS den Anschluss an das breite Mittelfeld hergestellt.

________________

TSV Meerbusch zieht am KFC Uerdingen vorbei

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
0
1
Abpfiff
Der TSV Meerbusch bleibt weiterhin ein Team der Stunde. Beim 1. FC Monheim feierte die Elf von Marcel Winkens ihren vierten Sieg 2026, zum dritten Mal hieß es 1:0. Die gute Defensivarbeit des Fusionsverein zahlte sich abermals aus, diesmal schoss Strippenzieher Pablo Ramm das goldene Tor (41.). Damit zieht Meerbusch vor auf Rang drei, der 1. FC Monheim hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Tabellenkeller.

________________

BW Dingden verpasst wichtige Big Points

Heute, 14:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
2
2
Abpfiff
Ein ganz bitteres Ende nahm die Auswärtsfahrt von Blau-Weiß Dingden zum SC St. Tönis. Bis weit in die Schlussphase führten die Gäste mit 2:1, doch dann schlug die Stunde von Mario Knops. Mit seinem zehnten Saisontor markierte der SC-Angreifer den 2:2-Endstand. Zuvor hatte sein Mannschaftskollege Morten Heffungs die frühe Führung für St. Tönis erzielt. Aus rund 20 Meter gelang ihm ein sehenswerter Heber über Dingdens Schlussmann. Die Blau-Weißen zeigten sich davon aber keinesfalls beeindruckt. Stattdessen gab es die postwendende Antwort. Jonas Schneiders glich keine 60 Sekunden später aus (12.). Bis zur Pause ließen vor allem die Hausherren gute Gelegenheiten liegen und schwächten sich durch eine Rote Karte gegen Simon Sell zusätzlich selbst (45.). Noch vor dem Pausenpfiff schlug Dingden ein weiteres Mal zu: Mohamed Salman vollstreckte vom Punkt (45.+3). Unmittelbar nach Wiederanpfiff traf St. Tönis doppelt Aluminium. Die Gastgeber drückten auf den Ausgleich, der ihnen kurz vor dem Schlusspfiff auch gelang.

________________

FC Büderich gewinnt in der Grotenburg

Heute, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
0
1
Abpfiff
Der FC Büderich hat den KFC Uerdingen erneut geschlagen, diesmal in der Grotenburg - mehr hier!

________________

ETB ohne Probleme gegen Biemenhorst

Heute, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
4
0
Abpfiff

Die Abstiegssorgen beim SV Biemenhorst werden immer größer. Beim ETB Schwarz-Weiß Essen hatte die Bocholter Mannschaft nichts zu melden und unterlag deutlich. Mitte der ersten Hälfte stellte Lukas Korytowski die Weichen für den ETB auf Sieg (23.). Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Youssef Kamboua für die Vorentscheidung. Er stellte per Foulelfmeter auf 2:0 (51.). Auf Seiten der Gäste verpasste Max Peereboom nach gut einer Stunde die gute Gelegenheit für den Anschlusstreffer. Die Messe gelesen war zu Beginn der Schlussphase, als Sanjin Vrebac mit seinem dritten Saisontor das 3:0 erzielte (76.). Fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit schnürte er den Doppelpack. Der ETB sammelt wichtige Punkte und klettert in die obere Tabellenhälfte.

________________

Hilden liefert nach der Pause

Heute, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
3
0
Abpfiff
Der VfB 03 Hilden hat Rang zwein nach einer starken zweiten Halbzeit gegen den 1. FC Kleve übernommen. Die Gäste hielten zur Pause die Null, kassierten dann aber die Treffer von Maximilian Wagener, Mohamed Cissé und Emmanuel Yeboah. Den Knockout setzte der VfB erst in der Schlussphase, der Rückstand auf Ratingen beträgt nur noch vier Punkte. Kleve muss dagegen mindestens sechs Punkte aufholen.

________________

HSG holt wichtigen Heimsieg

Heute, 15:30 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
4
2
Abpfiff
Die Sportfreunde Baumberg konnten bei der Holzheimer SG zwar zweimal den Anschlusstreffer erzielen, Punkte gab es vor dem Nachholspiel am Mittwoch gegen Uerdingen aber keine. Dion Gutaj (10.), Yannick Joosten (32.), Sakaki Ota (50.) und Abdelkarim Afkir (71.) sorgten für eine Tor-Explosion des Aufsteigers, der weiter auf Rang 15 bleibt. Baumberg hat nur noch einen Punkt mehr.

________________

Jüchen kann sich nur einmal gegen Frintrop zurückkämpfen

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
4
2
Abpfiff

Frintrop kam bereits früh hinter die sonst so sichere Jüchener Abwehrkette. Nach Flanke von der rechten Seite stand Timo Dapprich im Zentrum komplett blank und köpfte ins Eck (2.). Jüchen erwischte daraufhin sogar den nächsten Rückschlag. Nach feinem Steilpass in die Spitze war Leif Linnig auf und davon und spitzelte den Ball an Björn Nowicki ins Tor (16.). Chancenlos gab sich der VfL aber auch nicht.

Sebastian Wilms setze mit einem öffnenden Patrick Koronkiewicz ein, dessen scharfe Flanke von Merveil Tekadiomona ins Tor verlängert wurde (16.). Die Flanken wurden zum Erfolgsrezept. Diesmal fand Paul Gelber den Kopf des einlaufenden Yuta Inoue zum schnellen 2:2-Ausgleich (38.). Das Momentum schien nun eigentlich auf Seiten der Gäste zu liegen, doch erneut setzte es die kalte Dusche. Nach einem Ball ins Zentrum bekam Jüchen die Situation nicht bereinigt. Aus dem Gewusel kam Dominik Stukator zum Abschluss und brachte die Kugel auch mit etwas Glück vorbei an Nowick ins Netz (51.). Als der 30-Jährige daraufhin auch eine flache Hereingabe zum Doppelschlag ins Tor verlängerte (59.), war der anfängliche Zwei-Tore-Vorsprung wiederhergestellt. Ein zweites Mal gab Frintrop diesen auch nicht mehr aus der Hand, sammelt im Aufsteiger-Duell somit drei wichtige Zähler.

DJK Adler Union Frintrop – VfL Jüchen-Garzweiler 4:2
DJK Adler Union Frintrop: Nils Reiners, Leon Engelberg, Steffen Herzog, Nils van den Woldenberg, Koffi Jason Togbedji, Timo Dapprich (77. Tim Bönisch), Elias Brechmann (90. Christian Büttner), Leif Sören Linnig (84. Linus Wissing), Tristan-Tell Ornot, Yannick Reiners, Dominik Stukator (77. Joel Zwikirsch) - Trainer: Marcel Cornelissen - Co-Trainer: Torben Grzenia - Co-Trainer: Matthias Potthoff
VfL Jüchen-Garzweiler: Björn Nowicki, Tim Heubach, Jochen Schumacher, Justin Paul Francis (76. Miguel Jason Franz Bügler), Patrick Koronkiewicz (63. Tim Hintzen), Sebastian Wilms (87. Giovanni Multari), Tobias Lippold, Nils Friebe, Merveil Tekadiomona, Yuta Inoue, Paul Gelber (56. Vincent Zajaczkowski) - Trainer: Daniel Klinger - Co-Trainer: Stefan Schiffer - Co-Trainer: Torsten Müllers
Schiedsrichter: Marco Lechtenberg (Mönchengladbach) - Zuschauer: 350
Tore: 1:0 Timo Dapprich (2.), 2:0 Leif Sören Linnig (16.), 2:1 Merveil Tekadiomona (24.), 2:2 Yuta Inoue (38.), 3:2 Dominik Stukator (51.), 4:2 Dominik Stukator (59.)

________________

Ratingen rettet noch einen Punkt gegen Schonnebeck

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
1
1
+Video

Trotz anfänglichen Rückstands durch Moise Gae (9.) konnte Schonnebeck die Führung nicht ins Ziel bringen. Weil der Führungstorschütze in der 68. Spielminute per Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde, deutete sich eine lange Schlussphase für die Schwalben an. Dort brachte Almedin Gusic 04/19 mit seinem Treffer immerhin wieder auf Augenhöhe (80.). Für ein komplettes Comeback reichte es aber nicht. So könnte die Konkurrenz um den KFC Uerdingen wieder oben heranrücken.

Ratingen 04/19 – SpVg Schonnebeck 1:1
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Almedin Gusic, Valon Zhushi, Emre Demircan, Clinton Asare, Guiliano Zimmerling, Umut Yildiz (87. Armin Deljkovic), Sven Kreyer (62. Rinor Rexha), Cem Sabanci - Trainer: Damian Apfeld
SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Matthias Bloch, Kevin Kehrmann, Tim Winking, Tim Kuhlmann, Dacain Baraza, Noah Kosthorst, Moritz Isensee (33. Darko Ilic), Moise Lionel Gae, Niko Bosnjak (60. Alpha Kevin Kourouma) (77. Marcio Elia Lopes da Silva Do Vale), Lennon Jung - Trainer: Dirk Tönnies
Schiedsrichter: Jens Laux (Duisburg) - Zuschauer: 314
Tore: 0:1 Moise Lionel Gae (9.), 1:1 Almedin Gusic (80.)
Gelb-Rot: Moise Lionel Gae (68./SpVg Schonnebeck/)

Das ist der nächste Spieltag

22. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Monheim
So., 08.03.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - SC St. Tönis 1911/20
So., 08.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - DJK Adler Union Frintrop
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Holzheimer SG
So., 08.03.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Blau-Weiß Dingden
So., 08.03.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Ratingen 04/19
So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfB 03 Hilden
So., 08.03.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfB Homberg
So., 08.03.26 15:30 Uhr FC Büderich - ETB Schwarz-Weiß Essen

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein